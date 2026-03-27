Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» изменил условия контракта с Каземиро

сегодня, 14:46

Полузащитник Каземиро согласился на удаление из своего контракта с «Манчестер Юнайтед» пункта, автоматически продлевающего соглашение на год при 35 выходах в старте в АПЛ в этом сезоне.

34‑летний бразилец покинет «Олд Траффорд» летом 2026 года по истечении текущего договора, о чем было объявлено в январе. Соглашение об отмене клаусулы стороны достигли ещё тогда же, чтобы избежать финансовых обязательств (£350 000 в неделю) перед пятым годом контракта.

С приходом исполняющего обязанности тренера Майкла Каррика Каземиро вышел в старте на 14 матчей АПЛ подряд и сейчас находится на пути к 35 появлениям в основе. Теперь он может играть все оставшиеся игры без риска автоматического продления.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Варвар7
сегодня в 14:49, ред.
Отредактировали чуток мелкий шрифт в конце котракта? )))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 