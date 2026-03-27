«Манчестер Юнайтед» изменил условия контракта с Каземиро

1774612011

сегодня, 14:46

Полузащитник согласился на удаление из своего контракта с «Манчестер Юнайтед» пункта, автоматически продлевающего соглашение на год при 35 выходах в старте в АПЛ в этом сезоне.

34‑летний бразилец покинет «Олд Траффорд» летом 2026 года по истечении текущего договора, о чем было объявлено в январе. Соглашение об отмене клаусулы стороны достигли ещё тогда же, чтобы избежать финансовых обязательств (£350 000 в неделю) перед пятым годом контракта.