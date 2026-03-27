Экс-тренер сборной Англии Ходжсон возглавил «Бристоль Сити»

сегодня, 14:49

Бывший главный тренер сборной Англии вернулся к тренерской работе в возрасте 78 лет — он назначен исполняющим обязанности главного тренера «Бристоль Сити» до конца сезона Чемпионшипа.

Ходжсон, не работавший с февраля 2024 года после ухода из «Кристал Пэлас», возглавит «робинов» на оставшиеся семь матчей. Клуб уволил австрийца Герхарда Штрубера после серии из шести игр без побед, из‑за чего команда опустилась на 16‑е место в таблице.

Это уже второе пребывание Ходжсона в «Бристоле» — в 1982 году он проработал там четыре месяца, выиграв всего три из 21 матча. Таким образом, он превзошёл Нила Уорнока (74 года в «Хаддерсфилде») как самый возрастной тренер в истории Чемпионшипа.

«У меня состоялись отличные беседы с руководством, и я очень воодушевлён возможностью помочь команде до конца сезона», — заявил Ходжсон.