Экс-тренер сборной Англии Ходжсон возглавил «Бристоль Сити»

сегодня, 14:49

Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон вернулся к тренерской работе в возрасте 78 лет — он назначен исполняющим обязанности главного тренера «Бристоль Сити» до конца сезона Чемпионшипа.

Ходжсон, не работавший с февраля 2024 года после ухода из «Кристал Пэлас», возглавит «робинов» на оставшиеся семь матчей. Клуб уволил австрийца Герхарда Штрубера после серии из шести игр без побед, из‑за чего команда опустилась на 16‑е место в таблице.

Это уже второе пребывание Ходжсона в «Бристоле» — в 1982 году он проработал там четыре месяца, выиграв всего три из 21 матча. Таким образом, он превзошёл Нила Уорнока (74 года в «Хаддерсфилде») как самый возрастной тренер в истории Чемпионшипа.

«У меня состоялись отличные беседы с руководством, и я очень воодушевлён возможностью помочь команде до конца сезона», — заявил Ходжсон.

Все комментарии
Брулин
сегодня в 15:35
Кто там у Бристоля лучший бомбардир? Пусть начинает отрабатывать угловые :))
lazzioll
сегодня в 15:31
тренировать получалось только с северянами - клубы из Норвегии, Дании, Швеции, сборная Финки. любил там работать, говорил - там игроки уважают дисциплину. В Интере его не помню но я и не сильно взрослый был тогда, в Удинезе тоже, хоть и был взрослым уже. в Англии только в сборной его помню и в Ливерпуле год наверно он был. короче пики карьеры клубы типа Мальме и Копенгагена
particular
сегодня в 15:02
78 лет... 7 игр осталось... 2 года без работы... 6 матчей без побед...
Пожалуй, одного "воодушевления" будет маловато...
Kostya-515
сегодня в 14:58
Сегодня, после работы, тоже зайду и возглавлю Бристоль)
