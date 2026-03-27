Буффон советует 40-летнему Нойеру не завершать карьеру

сегодня, 15:53

Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон посоветовал Мануэлю Нойеру не торопиться с решением о завершении карьеры.

40‑летний капитан «Баварии», чей контракт истекает летом 2026 года, ещё не определился, продолжать ли играть или уйти. В интервью клубному журналу «Баварии» Буффон пошутил: «В его возрасте я только перешёл в ПСЖ! Так что он может играть ещё пять лет (смеётся). Нет, пожалуйста, не надо. Пусть уйдёт, когда почувствует, что время пришло. Я тогда был немного сумасшедшим — думал, что в Париже снова выиграю „Золотую перчатку“».

Буффон пожелал коллеге всего наилучшего: «У него была выдающаяся карьера на высшем уровне. Не торопись с решением, слушай внутренний голос. Ему не нужно принимать решение за долю секунды — главное, чтобы оно было правильным».

Нойер провёл за «Баварию» 590 матчей, за «Шальке» — 203, а за Германию — 124 (завершил карьеру в сборной в 2024 году). Окончательное решение по будущему будет принято в ближайшие месяцы.

СлухиМхитарян может завершить карьеру после окончания нынешнего сезона
Вчера, 00:32
Вагнер Лав проведёт последний матч в карьере в субботу
24 марта
ОфициальноВагнер Лав, побеждавший с ЦСКА в Кубке УЕФА, скоро может завершить карьеру
24 марта
ОфициальноСеребряный призер Евро-2016 Димитри Пайет объявил о завершении карьеры
22 марта
Ивелин Попов: «Я завершил карьеру, просто еще не объявил публично»
21 марта
Уокер задумался о завершении карьеры
17 марта
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:35
Посмотрим что надумает Нойер в дальнейшем
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:27
"Окончательное решение по будущему будет принято в ближайшие месяцы" - Весьма растижимое понятие...)
pn64ebby747q
pn64ebby747q
сегодня в 15:54
Буффонище плохого не посоветует....
