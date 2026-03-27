Буффон советует 40-летнему Нойеру не завершать карьеру

сегодня, 15:53

Легендарный вратарь посоветовал не торопиться с решением о завершении карьеры.

40‑летний капитан «Баварии», чей контракт истекает летом 2026 года, ещё не определился, продолжать ли играть или уйти. В интервью клубному журналу «Баварии» Буффон пошутил: «В его возрасте я только перешёл в ПСЖ ! Так что он может играть ещё пять лет (смеётся). Нет, пожалуйста, не надо. Пусть уйдёт, когда почувствует, что время пришло. Я тогда был немного сумасшедшим — думал, что в Париже снова выиграю „Золотую перчатку“».

Буффон пожелал коллеге всего наилучшего: «У него была выдающаяся карьера на высшем уровне. Не торопись с решением, слушай внутренний голос. Ему не нужно принимать решение за долю секунды — главное, чтобы оно было правильным».

Нойер провёл за «Баварию» 590 матчей, за «Шальке» — 203, а за Германию — 124 (завершил карьеру в сборной в 2024 году). Окончательное решение по будущему будет принято в ближайшие месяцы.