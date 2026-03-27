Роналду предрекли скорое завершение карьеры

Бывший вратарь «Тоттенхэма» Кейси Келлер считает, что Криштиану Роналду близок к завершению карьеры и отделён от ухода всего одной серьёзной травмой.
41‑летний португалец не играет за «Аль‑Наср» с конца февраля из‑за повреждения подколенного сухожилия и пропустит товарищеские матчи сборной перед ЧМ‑2026. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» продолжает ставить рекорды (143 гола за Португалию), но возраст и накопленные нагрузки дают о себе знать.
«Он в одной травме от завершения карьеры, честно говоря. Да, он хочет забить 1000 голов, конечно. Но не думаю, что ему нужен переход в МЛС в 41–42 года с переездами по всей стране. Ради чего? Если только он захочет сниматься в кино, то поедет в США», — заявил Келлер в интервью Jackpot City Casino.