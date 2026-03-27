Роналду предрекли скорое завершение карьеры

сегодня, 15:56

Бывший вратарь «Тоттенхэма» Кейси Келлер считает, что Криштиану Роналду близок к завершению карьеры и отделён от ухода всего одной серьёзной травмой.

41‑летний португалец не играет за «Аль‑Наср» с конца февраля из‑за повреждения подколенного сухожилия и пропустит товарищеские матчи сборной перед ЧМ‑2026. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» продолжает ставить рекорды (143 гола за Португалию), но возраст и накопленные нагрузки дают о себе знать.

«Он в одной травме от завершения карьеры, честно говоря. Да, он хочет забить 1000 голов, конечно. Но не думаю, что ему нужен переход в МЛС в 41–42 года с переездами по всей стране. Ради чего? Если только он захочет сниматься в кино, то поедет в США», — заявил Келлер в интервью Jackpot City Casino.

Шишанутый
сегодня в 17:49, ред.
Рон крутой атлет. он свое тело про качал и соблюдает строгий режим поэтому травмы для него не страшны!! Рон в отличной физической форме и может играть сколько долго захочет. 💪
VeniaminS
сегодня в 17:22
Пусть играет,пока играется !
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:20
Переходить в клуб Мальты, там разъездов совсем нет. И голы знай колоти. Только в зарплате придётся серьёзно ужаться...
Karkaz
сегодня в 16:36
У Роналдо иммунитет на травмы, в частности на серьёзные травмы. Так что мимо.
3qkp9z4b2h7g
сегодня в 16:30, ред.
Каждый ноунейм пытается делать бабки на Великом Роне.
Кто этот Келлер для Рона ? Бывший сокомандник по клубу, сборной ?! Или дальний родственник, друг ?! Нет. Он просто тупой, посторонний хрен с горы, который получил доступ к медийке, дабы открыть всем "невероятное" о грядущем будущем португальца.
Bad Listener
сегодня в 16:16, ред.
Суперкомпьютер опта такой же проницательный гений. А я тоже кстати пророк, предрекаю - завтра наступит новый день. Хотя этот же Киллер, может он чего знает про завершение чего не знаем мы, и речь даже не про карьеру, когда киллер говорит что чему то скоро конец я бы напрягся, особенно когда про травмы - практически прямым текстом без намёков.
Scorp689
сегодня в 16:16
До пенсии ещё походит по полю...
t7sg26axaa2b
сегодня в 16:00
Рано, ему еще нет и 80-ти.
txcbszrgswu5
сегодня в 15:58
Ну про Рона можно много говорить .... думаю что он еще пару годков попылит.
sihafazatron
сегодня в 15:58, ред.
Ну если уж Кейси сказал, то поверим))
