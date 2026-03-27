Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Франция. Лига 1 2025/2026

Трансферная стоимость Сафонова выросла на 50 процентов

сегодня, 16:43

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов прибавил в трансферной стоимости на €7 млн — теперь его оценивают в €22 млн. 27-летний голкипер вышел в старте парижан в 12 последних матчах во всех турнирах.

Конкурент Сафонова Люка Шевалье подешевел на €5 млн — с €35 млн до €30 млн, став одним из наиболее подешевевших игроков чемпионата Франции.

Самый заметный рост стоимости показал защитник «Ренна» Жереми Жаке — плюс €35 млн, до €55 млн.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
shlomo
сегодня в 17:52
Никогда еще выражение про хруст французской булки не было так близко к реализации.......

Молодец. Выиграл конкуренцию у француза и закрепился в основе. Хотя не производит впечатление железобетонного первого номера, увы. Самый дорогой Доннарумма стоит 45 млн. Сафонов на 24 месте среди вратарей по стоимости. В принципе объективно. На топ 10 он не тянет, но и около топов находится.
s4gz6xc69sny
сегодня в 17:39
Теперь Матвею надо в Реал собираться
t532n4vxmq9h
сегодня в 17:39
Загнал Мотя Люку под крышку люка!
lazzioll
сегодня в 17:39
больше удивляет, что Шевалье 35 стоил, хотя возможно это цена для ПСЖ особая была.
Bad Listener
сегодня в 17:25, ред.
На самом деле это цифра всё равно ориентировочная, а по факту будет известно когда продадут и как договорятся стороны, а эта цифра так - повод потрепать языками, я не думаю что в ПСЖ вообще на данный момент времени стали бы рассматривать продажу Сафонова, а если станут то тогда уже совсем другая стоимость будет
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:17
Этому можно только порадоваться...
STVA 1
STVA 1 ответ Buzz Lightyear
сегодня в 17:10
ААаа! Вы на двух получается продлили! Я не знал! Спасибо!
Buzz Lightyear
сегодня в 17:09
Здравствуйте. Уже продляли 16 марта этого года, пока не хватает комментариев с момента продления.
Karkaz
сегодня в 17:06
Чем чаще будет играть и получать высокие оценки, тем больше будет расти стоимость.
25процентный клоун
сегодня в 16:46
Вот это сила. Браво, Мотя и Энрике
sv_1969
сегодня в 16:44
Это неудивительно что он подорожал
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 