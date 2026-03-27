Трансферная стоимость Сафонова выросла на 50 процентов

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов прибавил в трансферной стоимости на €7 млн — теперь его оценивают в €22 млн. 27-летний голкипер вышел в старте парижан в 12 последних матчах во всех турнирах.
Конкурент Сафонова Люка Шевалье подешевел на €5 млн — с €35 млн до €30 млн, став одним из наиболее подешевевших игроков чемпионата Франции.
Самый заметный рост стоимости показал защитник «Ренна» Жереми Жаке — плюс €35 млн, до €55 млн.
Молодец. Выиграл конкуренцию у француза и закрепился в основе. Хотя не производит впечатление железобетонного первого номера, увы. Самый дорогой Доннарумма стоит 45 млн. Сафонов на 24 месте среди вратарей по стоимости. В принципе объективно. На топ 10 он не тянет, но и около топов находится.
