Трансферная стоимость Сафонова выросла на 50 процентов

сегодня, 16:43

Российский вратарь ПСЖ прибавил в трансферной стоимости на €7 млн — теперь его оценивают в €22 млн. 27-летний голкипер вышел в старте парижан в 12 последних матчах во всех турнирах.

Конкурент Сафонова Люка Шевалье подешевел на €5 млн — с €35 млн до €30 млн, став одним из наиболее подешевевших игроков чемпионата Франции.

Самый заметный рост стоимости показал защитник «Ренна» Жереми Жаке — плюс €35 млн, до €55 млн.