Овчинников рассказал о принципах, которым следует при назначении в клуб

сегодня, 17:31

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников рассказал об обстоятельствах ухода с должности главного тренера «Кубани» в 2009 году.

Проиграли «Сатурну», и в тот же вечер мне объявили об отставке.

(Объявил) Доронченко, спортивный директор. А утром позвонил Селюк. Он давний товарищ Мкртчана (тогдашнего владельца клуба), представлял мои интересы на переговорах. Начал о чём-то расспрашивать, я перебил: «Дима, меня уволили». Тот в шоке: «Да ладно! Я только что с Олегом общался. Сейчас перезвоню».

Как выяснилось, убрали меня, даже не известив владельца. У Мкртчана не было ко мне претензий, выгонять не собирался. Но переигрывать уже не стали. Ушёл так ушёл.

О том, почему Доронченко был настроен против него

Перед назначением всегда говорю: «Ребята, я не взяточник, откаты мне не нужны. Если узнаю, что вы такими вещами занимаетесь, наше сотрудничество сразу прервётся. А мне и зарплаты хватает». Это мало кого устраивает. Но я по-другому не могу. Так воспитали.

sv_1969
сегодня в 17:35
Похоже Доронченко предлагал а Серега не взял))
Гость
