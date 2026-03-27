Академия Мамаева и Смолова в Дубае начала работу в тестовом режиме

сегодня, 17:49

Экс-полузащитник сборной России Павел Мамаев рассказал, что футбольная академия в Дубае (ОАЭ) возобновила работу в тестовом режиме.

Занятия в академии Мамаева и Федора Смолова были приостановлены в начале месяца по причине напряжённой обстановкой в регионе, связанной с боевыми действиями на Ближнем Востоке.

Наша академия в Дубае уже начала работать в тестовом режиме. Появилась возможность проводить тренировки очно, поэтому сейчас мы перенесли занятия в манеж, занимаемся там. Вернуться на нашу основную локацию мы пока не можем, потому что она находится на территории общеобразовательной школы. Они в Дубае всё ещё закрыты, а все дети учатся дистанционно.

В целом, несмотря на некоторое затишье, ситуация с работой дубайских учреждений не изменилась. По поводу возвращения к работе академии на прежнем месте у нас пока нет точных дат. Мы ждём разрешения от местного министерства образования, тогда сможем вернуться.

