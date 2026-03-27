Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиТоварищеские матчи. Сборные 2026

Анчелотти доволен игрой сборной Бразилии в поединке с Францией

сегодня, 18:58
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия1 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал поражение от Франции (1:2) в товарищеском матче, который прошёл в американском Бостоне.

Когда проигрываешь, никогда не нужно радоваться, мы не рады. Результат — не самое важное, но он показывает, что мы сделали хорошо, а что нет. Я думаю, команда боролась до конца, имея несколько хороших возможностей, нам немного не хватало точности при выносе мяча со своей половины поля и бдительности, чтобы предотвратить контратаки, в которых они забили. В целом, я доволен игрой, потому что команда боролась, сражалась, забила гол со стандартного положения, что важно.

Доволен наполовину, но не нужно радоваться результату.

Мне кажется, сегодняшняя игра ясно показала: мы можем конкурировать с лучшими командами мира. В этом нет никаких сомнений. Глядя на сегодняшнюю игру, мы играли против очень сильной команды, с большим количеством качественных игроков, боролись до последней минуты, пытаясь выиграть. Я убеждён, что мы будем бороться за Кубок мира со всей нашей энергией.

Об игре лидеров Рафиньи и Винисиуса Жуниора

Рафинья играл хорошо, затем у него возникла проблема в конце первого тайма, нам пришлось его заменить. У Рафиньи были моменты, он хорошо двигался без мяча. Вини опасен, хоть и не забил, но нападающий всегда может забить. Оба хорошо справились со своей работой.

Команда была довольно молодой, в ней играли футболисты, которые не привыкли выступать вместе. В обороне Бремер и Лео сыграли очень хорошо. С мячом нужно комбинировать, над этим предстоит работать в начале, но также нужно учитывать, что у нас были шансы на контратаках, особенно во втором тайме, когда вышли свежие игроки и придали энергии.

После этой игры у меня появилось больше уверенности. Думаю, составить окончательный состав (на чемпионат мира) будет для меня непросто.

Подписывайся в ВК
Все новости
Куда пропал Зинедин Зидан. Легендарный тренер собирает команду мечты
25 мартаRoman Novikov в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии6
УЕФА подтвердил, что команда, занявшая 7-е место в АПЛ, может попасть в ЛЧ
23 марта
Российский голкипер вошел в историю Лиги чемпионов. Хайкин играет за любимцев сезона
19 мартаRoman Novikov в блоге "Соккер" ХронографКомментарии2
Тудор считает, что «Тоттенхэм» стал более сплоченной командой
19 марта
Тренер «Галатасарая» назвал судью игры с «Ливерпулем» худшим в мире
19 марта
Флик отметил уверенность молодых игроков в матче с «Ньюкаслом»
19 марта
Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:21
Благо группа на ЧМ попалась проходная по сути.
Должны по идее выходить в плей офф.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:39
Мудрый Карло понимает, что поражение при подготовке дают больше материала для выявления ошибок...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 