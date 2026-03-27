Анчелотти доволен игрой сборной Бразилии в поединке с Францией

Главный тренер сборной Бразилии прокомментировал поражение от Франции (1:2) в товарищеском матче, который прошёл в американском Бостоне.

Когда проигрываешь, никогда не нужно радоваться, мы не рады. Результат — не самое важное, но он показывает, что мы сделали хорошо, а что нет. Я думаю, команда боролась до конца, имея несколько хороших возможностей, нам немного не хватало точности при выносе мяча со своей половины поля и бдительности, чтобы предотвратить контратаки, в которых они забили. В целом, я доволен игрой, потому что команда боролась, сражалась, забила гол со стандартного положения, что важно.

Мне кажется, сегодняшняя игра ясно показала: мы можем конкурировать с лучшими командами мира. В этом нет никаких сомнений. Глядя на сегодняшнюю игру, мы играли против очень сильной команды, с большим количеством качественных игроков, боролись до последней минуты, пытаясь выиграть. Я убеждён, что мы будем бороться за Кубок мира со всей нашей энергией.

Об игре лидеров Рафиньи и Винисиуса Жуниора

Рафинья играл хорошо, затем у него возникла проблема в конце первого тайма, нам пришлось его заменить. У Рафиньи были моменты, он хорошо двигался без мяча. Вини опасен, хоть и не забил, но нападающий всегда может забить. Оба хорошо справились со своей работой.

Команда была довольно молодой, в ней играли футболисты, которые не привыкли выступать вместе. В обороне Бремер и Лео сыграли очень хорошо. С мячом нужно комбинировать, над этим предстоит работать в начале, но также нужно учитывать, что у нас были шансы на контратаках, особенно во втором тайме, когда вышли свежие игроки и придали энергии.

После этой игры у меня появилось больше уверенности. Думаю, составить окончательный состав (на чемпионат мира) будет для меня непросто.