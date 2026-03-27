Молодёжная сборная России переиграла Узбекистан

Молодёжная сборная России одержала победу над сверстниками из Узбекистана в товарищеском матче (2:1).

Игра прошла в турецком Серике.

Счёт открыл Андрей Ивлев на первой минуте, выведя российскую команду вперёд. На 44-й соперники отыгрались усилиями Фирдавса Абдурахмонова. Второй мяч в составе победителей забил Глеб Пополитов на 61-й.

30 марта россияне проведут второй поединок в рамках учебно-тренировочного сбора. Соперником станет команда Иордании. Начало встречи — в 15:00 по московскому времени.