Молодёжная сборная России переиграла Узбекистан

сегодня, 19:20

Молодёжная сборная России одержала победу над сверстниками из Узбекистана в товарищеском матче (2:1).

Игра прошла в турецком Серике.

Счёт открыл Андрей Ивлев на первой минуте, выведя российскую команду вперёд. На 44-й соперники отыгрались усилиями Фирдавса Абдурахмонова. Второй мяч в составе победителей забил Глеб Пополитов на 61-й.

30 марта россияне проведут второй поединок в рамках учебно-тренировочного сбора. Соперником станет команда Иордании. Начало встречи — в 15:00 по московскому времени.

Погба забил гол в товарищеском матче за «Монако»
Сегодня, 16:36
Ямайка вышла в финал интерконтинентального плей-офф к ЧМ-2026
Сегодня, 09:15
Сборная Франции в меньшинстве одержала победу над командой Бразилии
Сегодня, 01:09
Хет-трик Дьёкереша принёс сборной Швеции победу над Украиной
Сегодня, 00:40
Сборная Дании разгромила команду Северной Македонии
Сегодня, 00:39
Сборная Италии обыграла команду Северной Ирландии
Сегодня, 00:38
баск
сегодня в 19:30
Смотрел, не впечатлён.
Выиграли с большим трудом, игра была почти равная, с едва уловимым игровым перевесом россиян.

Решающий гол, ставший результатом симпатичной трёхходовки и отличным ударом Пополитова (ЦСКА, в аренде в Чайке), был едва ли не единственным интересным эпизодом в матче..
