Молодёжная сборная России переиграла Узбекистан

Молодёжная сборная России одержала победу над сверстниками из Узбекистана в товарищеском матче (2:1).
Игра прошла в турецком Серике.
Счёт открыл Андрей Ивлев на первой минуте, выведя российскую команду вперёд. На 44-й соперники отыгрались усилиями Фирдавса Абдурахмонова. Второй мяч в составе победителей забил Глеб Пополитов на 61-й.
30 марта россияне проведут второй поединок в рамках учебно-тренировочного сбора. Соперником станет команда Иордании. Начало встречи — в 15:00 по московскому времени.
Выиграли с большим трудом, игра была почти равная, с едва уловимым игровым перевесом россиян.
Решающий гол, ставший результатом симпатичной трёхходовки и отличным ударом Пополитова (ЦСКА, в аренде в Чайке), был едва ли не единственным интересным эпизодом в матче..
Выиграли с большим трудом, игра была почти равная, с едва уловимым игровым перевесом россиян.
Решающий гол, ставший результатом симпатичной трёхходовки и отличным ударом Пополитова (ЦСКА, в аренде в Чайке), был едва ли не единственным интересным эпизодом в матче..