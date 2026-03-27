Сафонов сообщил, что встречу России с Никарагуа будут смотреть в ПСЖ

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов сообщил, что за его выступлением в составе сборной России в матче с Никарагуа будут следить в парижском клубе.
О возвращении в национальную команду в качестве основного вратаря ПСЖ
Для меня ничего не изменилось. Понимаю, почему вы говорите про статус игрока стартового состава [в ПСЖ], но у нас особенная ситуация — никто не знает, кто будет играть следующий матч. Моя задача — продолжать работать. Безусловно, я уже списывался с тренером, этот матч будут смотреть. Для меня важно выполнять установку тренера здесь, а также свои цели, которые стоят передо мной и в клубе.