«Интер Майами» назвал трибуну своего нового стадиона именем Месси

Одна из трибун нового стадиона «Интер Майами» названа в честь нападающего Лионеля Месси.
Открытие арены, вмещающей 26 700 зрителей, состоится 4 апреля. Как отмечает пресс-служба клуба МЛС, трибуна занимает часть верхнего и нижнего яруса и является частью единой зрительской зоны стадиона.
Ранее «Интер Майами» выступал на «Чейз Стэдиум» в Форт-Лодердейле, который вмещает 21 550 человек.
Аргентинский форвард выступает за американскую команду с лета 2023 года. В её составе он стал победителем Кубка лиги в том же году, выиграл регулярный чемпионат в 2024-м, а также Восточную конференцию и Кубок МЛС в 2025-м. Кроме того, футболист выиграл «Золотую бутсу» МЛС в 2025-м, забив 29 голов и сделав 19 результативных передач, а также звание самого ценного игрока турнира имени Лэндона Донована в 2024 и 2025-м, став первым игроком в истории лиги, получившим эту награду два сезона подряд.
Бэкхем, конечно, большой бизнесмен.
Никто не верил его словам что пригласит в Майами Лео Мессис.. сдержал слово. Теперь и стадион готов. Дм ещё с трибуной имени Месси. Опередил Лапорта))
