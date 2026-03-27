Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: стадионыСША. МЛС 2026

«Интер Майами» назвал трибуну своего нового стадиона именем Месси

сегодня, 20:32

Одна из трибун нового стадиона «Интер Майами» названа в честь нападающего Лионеля Месси.

Открытие арены, вмещающей 26 700 зрителей, состоится 4 апреля. Как отмечает пресс-служба клуба МЛС, трибуна занимает часть верхнего и нижнего яруса и является частью единой зрительской зоны стадиона.

Ранее «Интер Майами» выступал на «Чейз Стэдиум» в Форт-Лодердейле, который вмещает 21 550 человек.

Аргентинский форвард выступает за американскую команду с лета 2023 года. В её составе он стал победителем Кубка лиги в том же году, выиграл регулярный чемпионат в 2024-м, а также Восточную конференцию и Кубок МЛС в 2025-м. Кроме того, футболист выиграл «Золотую бутсу» МЛС в 2025-м, забив 29 голов и сделав 19 результативных передач, а также звание самого ценного игрока турнира имени Лэндона Донована в 2024 и 2025-м, став первым игроком в истории лиги, получившим эту награду два сезона подряд.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
CCCP1922
сегодня в 22:39
Все логично... Ведь Месси лучший игрок клуба... Кроме того, аргентинец привлекает большие деньги на развитие.. В конце концов на Лионеля ходят смотреть, что тоже даёт хорошую прибыль. Почему бы не назвать его именем трибуну?
пират Елизаветы
сегодня в 21:27
Симпатичный стадион.
Бэкхем, конечно, большой бизнесмен.
Никто не верил его словам что пригласит в Майами Лео Мессис.. сдержал слово. Теперь и стадион готов. Дм ещё с трибуной имени Месси. Опередил Лапорта))
h_a_k_k_e_r
сегодня в 20:54
С одной стороны я не понимаю этого, а с другой стороны… до меня доходит следующее: где был ИМ до Месси? С ним он стал значительно сильнее. Да, не стоит приписывать все лавры Лео, ведь трофеи клуб взял благодаря совместного усилия с товарищами по команде.
Ну, не знаю… Вот честно есть желание услышать других. Вот услышал бы я подобное про Барсу, вообще бы вопросов не было.
Не заслуженно? Нет. Заслуженно? Снова нет. Думаю, назвали в состоянии эйфории. Но не нам решать.
DXTK
сегодня в 20:39
Теперь будут платить Месси за рекламу...... так как его именем назвали трибуну.....
shur
сегодня в 20:35
...в США любят помпезность,неудивительно...!!!
sv_1969
сегодня в 20:33
Что щас будет здесь)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 