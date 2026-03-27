Состав сборной России в матче с Мали будет приближён к основному

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ» ответил на вопросы о товарищеских матчах с Никарагуа и Мали.
В эти минуты в Краснодаре проходит игра с представителями Центральной Америки. 31 марта в Санкт-Петербурге состоится встреча с африканской командой.
О том, будет ли состав в поединке с Мали ближе к основному
Естественно, да. Можно так говорить.
О мотивации игроков, вышедших на встречу с Никарагуа
Футболисты должны показать себя. Конкуренция в таких играх и проверяется.
Насколько комфортно работать в сборной без работы в клубе
Как это определить? Комфортнее? Да. Насколько? На 50%, условно.