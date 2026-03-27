Состав сборной России в матче с Мали будет приближён к основному

сегодня, 21:11

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ» ответил на вопросы о товарищеских матчах с Никарагуа и Мали.

В эти минуты в Краснодаре проходит игра с представителями Центральной Америки. 31 марта в Санкт-Петербурге состоится встреча с африканской командой.

О том, будет ли состав в поединке с Мали ближе к основному

Естественно, да. Можно так говорить.

О мотивации игроков, вышедших на встречу с Никарагуа

Футболисты должны показать себя. Конкуренция в таких играх и проверяется.

Насколько комфортно работать в сборной без работы в клубе

Как это определить? Комфортнее? Да. Насколько? На 50%, условно.

Alex_67
сегодня в 22:42
А что, основной состав уже определён?
lazzioll
сегодня в 22:34
ну по сравнению с Никарагуа, который в своем регионе обычно по 7-0 пускает от Сальвадоров и Гватемал, Мали то посерьезней сборная)) благо что они отчитались, что приедет четвертый состав, потому что основные три по клубам поехали. шансы есть
particular
сегодня в 21:27
А что, есть серьёзные отличия...
sihafazatron
сегодня в 21:13
Сафонова на любимую позицию, на лавку!!))
