Сборная России обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче

Сборная России одержала победу над командой Никарагуа в товарищеском матче (3:1).
Счёт открыл Лечи Садулаев на 3-й минуте. Представители Центральной Америки отыгрались на 16-й усилиями Оскара Асеведо. На 45+3-й россияне вышли вперёд — пенальти реализовал Константин Тюкавин. На 47-й гости остались в меньшинстве — красную карточку получил Кристиан Рейес. Увеличил преимущество подопечных Валерия Карпина Александр Головин на 83-й.
В общем, раскатали десятерых никарагуанцев... Валера даже нимб над головой поправил...
Вот честно: если не желаете радовать своих болельщиков, то зачем выходить на поле?
Я бы много чего сказал, но без матов тут не обойтись… Сначала хотел пойти на стадион, но какая-то чуйка меня переубедило - ой, как я благодарен ей. Медали дайте этим пешеходам.
А теперь вот, взяв себя в руки, скажу прямо: нет в этом сброде (не побоюсь этого слова) искры в глазах, чтобы «биться» за свою страну. Надеюсь, это только на сегодняшний день толко…
Если кто не согласен со мной, то я не претендую. Всем удачи.
