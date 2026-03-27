Сборная России обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче

Сборная России одержала победу над командой Никарагуа в товарищеском матче (3:1).

Счёт открыл Лечи Садулаев на 3-й минуте. Представители Центральной Америки отыгрались на 16-й усилиями Оскара Асеведо. На 45+3-й россияне вышли вперёд — пенальти реализовал Константин Тюкавин. На 47-й гости остались в меньшинстве — красную карточку получил Кристиан Рейес. Увеличил преимущество подопечных Валерия Карпина Александр Головин на 83-й.