Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Сборные 2026

Сборная России обыграла команду Никарагуа в товарищеском матче

сегодня, 21:29
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия3 : 1Логотип футбольный клуб НикарагуаНикарагуаМатч завершен

Сборная России одержала победу над командой Никарагуа в товарищеском матче (3:1).

Счёт открыл Лечи Садулаев на 3-й минуте. Представители Центральной Америки отыгрались на 16-й усилиями Оскара Асеведо. На 45+3-й россияне вышли вперёд — пенальти реализовал Константин Тюкавин. На 47-й гости остались в меньшинстве — красную карточку получил Кристиан Рейес. Увеличил преимущество подопечных Валерия Карпина Александр Головин на 83-й.

Подписывайся в ВК
Сортировать
Все комментарии
DXTK
сегодня в 22:54
После такого сложного соперника как Никарагуа нужно срочно сыграть со сборной Кубой.......... вот где наши пешеходы смогу развирнуться а Сафонов может быть даже Сухарь отстоит........
STVA 1
STVA 1 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 22:36
Руководство те ещё жуки , но сборная нам досталось которая согласилась и спасибо им за это. А вот то что наши кривоногие отходили по полю это хреново.
rcs4y8hf5wpd
сегодня в 22:31
Очень грустное послевкусие.
Брулин
Брулин ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 22:28
Легенды. Обыграли футбольную сверхдержаву и даже пропустили всего разок
сегодня в 22:27
Класс.
В большинстве.
На своём поле с истерической поддержкой.
С одним пенальти.
С одним автоголом соперника.
Выиграли у 130-й сборной мирового рейинга, прилетевшей накануне из Дальних Э-БэНэй.
Пора устраивать Парад на Красной площади и салют из 130 залпов во всех городах и сёлах России.
И эта ... Обязательно хоругви с ликом Вседержителя.
С нами Бггъ (с)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 22:21
А сколько Доннарума позорных получил от Реала с ИО тренера, и ничего
сегодня в 22:16
Этот матч лучше не комментировать ...
Что можно сказать о таком уровне игры сб.РФ ?
Нет слов..
Комментаторы ТВ исполняли роли массовиков-затейников, футболисты делали вид что играют, ну а судейство нашим в помощь...
Ну а руководство с чувством исполненного долга о считаются, ибо нашли в соперники сборной одну из сильнейших команд мира. Ура!
ariec93 ответ Termez Zidan (раскрыть)
сегодня в 22:15
Потому что на..й оно им надо? Что изменится, если они будут носится по полю, или даже проиграют? ничего!
сегодня в 22:11
Сборная России играла как будто играют между собой во время тренировки. ,валидность,не спеша играли,ну нафига так играть перед своими болеььщакми
сегодня в 22:07
Отмазывают Сафонова,а ведь это его позорный гол
сегодня в 22:05
Самые стильные игроки матча - Тюкавин со спущенными гетрами и Головин с закатанными наверх трусами.
сегодня в 21:57
Когда забили третий, то никарагуанец так себе пробил головой по СВОИМ воротам...
Где-то на четыре с минусом.
У Ковтуна в Рейкьявике на матче сборной против исландцев просто великолепно получилось, а тут....
Даже не попал в ворота,... )))
сегодня в 21:54, ред.
Ну а чё все норм! Давайте и дальше вбухивать бюджетные деньги!
Уже писал тут. Кто помнит время Карпина , Моста ,Шалимова? Разве у них такие разницы были в зарплате с простым народом? Нет конечно... И они пахали на поле чтобы получить контракт в европе. И лучше в топ-5. Когда развалился Союз их хлынуло очень много туда . И помню в инете смотрел как сокращалось число наших игроков в европе, когда стали подниматься зарплаты дома. Чисто психология ...зачем ломаться там когда дома не кисло..и тем более за сборную когда игра ненужная с их точки зрения и соперник дно по их мнению. Чисто мое мнение
сегодня в 21:51
Отыгрались они усилиями капитана и кандидата на звание лучшего вратаря в мире Матвея Сафонова
сегодня в 21:50
Перед матчем, почти исключительно ради смеха, взял ставочку на "обе забьют". Никарагуанцы, конечно, цепкие и грубые, но их атакующий потенциал равен нулю.
Однако Мотя, красавчик, сделал мой вечер))
сегодня в 21:46, ред.
Комментаторы конечно "жгли напалмом". Что запомнилось. В тайме первом (примерно): "Никарагуанцы рубятся на поле, у них другого выхода нет против сильной европейской сборной..." Хотя в чем-то прав. Гости действительно бились отчаянно, в то время как хозяева условно отбывали повинность на поле, ну или если угодно отрабатывали барщину. Начало второго тайма, удаление. Опять же примерно: "поможет ли удаление обрести нашей сборной некий статус, ну или стать..." И это со сборной Никарагуа. Господин Мостовой, о каких там серьезных соперниках для нашей сборной Вы вещали? Хоть третьего "дурака" и затолкали, но как-то ни статуса ни стати в игре нашей сборной лично я не заметил. А условно "бойцам сандинистского фронта" респект и уважуха. Хоть и проиграли, но бились страстно, даже в меньшинстве, как говорил киногерой известной комедии "маленькая, но гордая птичка..." Как-то так с моей колокольни.
сегодня в 21:44
Если вы все такие патриоты и идеалисты, ну выйдете завтра с утра в субботу и пособирайте мусор во дворе. А то вам тут миллиардеры должны бегать, а вы на диване валяться удумали
сегодня в 21:44
Глебов похоронил интригу, а жаль.
сегодня в 21:42
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    сегодня в 21:42
    Обыграли? Серьезно? Удаление, пенальти, случайный гол. Вот и все, что запомнилось… А в целом команда пешеходов, которая ничего не может.
    Вот честно: если не желаете радовать своих болельщиков, то зачем выходить на поле?
    Я бы много чего сказал, но без матов тут не обойтись… Сначала хотел пойти на стадион, но какая-то чуйка меня переубедило - ой, как я благодарен ей. Медали дайте этим пешеходам.
    А теперь вот, взяв себя в руки, скажу прямо: нет в этом сброде (не побоюсь этого слова) искры в глазах, чтобы «биться» за свою страну. Надеюсь, это только на сегодняшний день толко…
    Если кто не согласен со мной, то я не претендую. Всем удачи.
    сегодня в 21:41, ред.
    Наши - герои - одолели таки соперника ! Правда заокеанские гости помогали как могли ! ждём Мали...)))
    сегодня в 21:41, ред.
    Падение этой команды друзей Карпина продолжается. Играть на равных с командой с 131 места рейтинга, у которой удален игрок это даже не позора позорище. Поскольку сам Карпин не уйдет никогда, и нас Фифа никогда не вернет официально, пора пересмотреть подход к этой команде и пусть играет молодежка. Ну а Мотю хватит вызывать. Он приезжает покрасоваться и потусоваться. У нас своих 4 вратаря посильнее Моти будут.
    сегодня в 21:39, ред.
    Вот уровень нашей сборной.А то звезды,смотри-ка что.
    сегодня в 21:37
    Повезло нашей сборной, что весь второй тайм никарагуанцы играли в меньшинстве. А то бы проиграли.
    сегодня в 21:30
    Состав - супер, тренер - улёт, игра - бомба, результат - огонь...
    В общем, раскатали десятерых никарагуанцев... Валера даже нимб над головой поправил...
    сегодня в 21:30
    Шикарная победа над сильнейшим соперником!! Браво!!! А Сафон - стена, подорожает после этого матча!! Лучший в мире вратарь!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     