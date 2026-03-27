Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» пройдёт в необычное время

сегодня, 21:45

Английская Премьер-Лига изменила расписание нескольких матчей для телевизионных трансляций.

Центральная игра между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» состоится 3 мая. Однако вместо традиционного времени игра пройдёт в необычное время — в 15:30 по BST (Британское летнее время). Обычно такие поединки проходят по воскресеньям в 16:30.

Кроме того, поединок «Челси» с «Ноттингем Форест» начнётся в понедельник, 4 мая, в 15:00, что является редкостью в АПЛ для первого дня недели.

Матч между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» назначен на 20:00 4 мая.

Встреча «Астон Виллы» с «Тоттенхэмом» в настоящее время запланирована на субботу, 2 мая, в 12:30. Однако она будет перенесена на следующий день 19:00, если клуб из Бирмингема выйдет в полуфинал Лиги Европы.