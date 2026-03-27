Матч Россия — Никарагуа посетили более 30 тысяч зрителей

сегодня, 21:56
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия3 : 1Логотип футбольный клуб НикарагуаНикарагуаМатч завершен

Товарищеский матч сборных России и Никарагуа посетили 31 625 болельщиков.

Игра состоялась в Краснодаре 27 марта на стадионе «Ozon Арена», российская команда победила со счётом 3:1. Голами в составе россиян отметились Лечи Садулаев, Константин Тюкавин и Александр Головин. В воротах сборной России изначально вышел Матвей Сафонов, а во втором тайме его заменил Антон Митрюшкин.

Источник: rfs.ru Фото: Михаил Шапаев, РФС
Пять сборных на ЧМ-2026 могут обязать платить за въезд в США
25 марта
На ФИФА подали жалобу в ЕС из-за цен на билеты на чемпионат мира
24 марта
«Динамо» реализовало все билеты на матч РПЛ с «Зенитом»
22 марта
Болельщики «Балтики» поддержали Талалаева в игре с «Сочи»
21 марта
ОфициальноРФС объявил о начале продаж билетов на матч Россия — Мали
19 марта
Валерий Карпин с женой присутствует на матче «Спартак» — «Динамо»
18 марта Фото
shur
сегодня в 22:38, ред.
...Футбол для Краснодара это диво!
Умеют здесь и встретить и принять!
В ответ за это наши парни,
На десять тясяч прибывших на матч,
По голу нужно было сегодня забивать!!!
Владимир_Спартак
сегодня в 22:27, ред.
Я понимаю , что Сборная доожна играть . Но не с такой же кодлой котрую Карпин каждый раз собирает...)
В Сборной должны играть самые лучшие на сегодя...но не сорок же человек кормить и обслуживать на дорма...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 22:03
Иначе говоря у этого позора 30 тысяч свидетелей. Круть
sihafazatron
сегодня в 21:58, ред.
Это уж когда совсем делать нечего....
Лучше бы деньги платили не Никарагуа и подобным, а этим болельщикам. А сами бы провели двухсторонку
Гость
