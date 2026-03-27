Матч Россия — Никарагуа посетили более 30 тысяч зрителей

сегодня, 21:56

Товарищеский матч сборных России и Никарагуа посетили 31 625 болельщиков.

Игра состоялась в Краснодаре 27 марта на стадионе «Ozon Арена», российская команда победила со счётом 3:1. Голами в составе россиян отметились Лечи Садулаев, Константин Тюкавин и Александр Головин. В воротах сборной России изначально вышел Матвей Сафонов, а во втором тайме его заменил Антон Митрюшкин.