Сафонов объяснил пропущенный гол в игре с Никарагуа

сегодня, 22:11
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия3 : 1Логотип футбольный клуб НикарагуаНикарагуаМатч завершен

Вратарь сборной России Матвей Сафонов прокомментировал товарищеский матч с командой Никарагуа.

Россияне 27 марта в Краснодаре обыграли представителей Центральной Америки со счётом 3:1. Сафонов вышел в стартовом составе в роли капитана и пропустил мяч на 16‑й минуте после дальнего удара. На 66-й голкипера заменил Антон Митрюшкин, а капитанская повязка была передана полузащитнику Александру Головину.

Атмосфера потрясающая! Очень много времени здесь провёл. Классно. Не сказать, что было много информации о сопернике, не знали, чего ожидать. Благодарность соперникам: они сражались, навязали хорошую игру. Где‑то было жестковато, но получился классный напряжённый матч, все получили удовольствие.

Пропущенный гол: неприятный очень удар, не натренируешь, как против такого действовать. У сборной очень специфичные мячи, они отличаются от мячей для европейских чемпионатов, очень тяжело предсказать траекторию. Удар у соперника получился, я не смог ему противостоять.

О приёме

Меня здесь встречала после игры семья. Приятно, что в такой ответственный и важный момент они рядом.

DXTK
DXTK ответ Red blu (раскрыть)
сегодня в 23:13, ред.
Ну да, ну да........ мы все помним горячую плюшку Игоря в матче с Корейцами, Сафонов с голом от Никарагуа примерно не далеко ушел.......
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 23:07
При ударе я побежал за пивом, т.к. думал, что мяч летит в другую сторону, поэтому не успел вернуться (с)
Sergo81
Sergo81
сегодня в 23:04
Игру не смотрел, только обзор. Очередной странный пропущенный гол от Матвея в сборной. Защитники странно рассосались по сторонам и коридор дали бьющему пошире. И сам Матвей ДО удара пошёл в левый угол, открыв не только правый, но и центр, куда и прилетело. С такого расстояния заранее никто не валится, реагируют по удару. Странный гол. И опять в сборной.
Red blu
Red blu
сегодня в 23:01, ред.
Ну да, ну да, а если бы Акинфеев пропустил бы такую плюшку, у хейторов Игоря бомбило три дня))))

Смешная отговорка у Сафонова. - мячи оказывается не такие))))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:48
Как то так))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:25
Респект, Моте, по делу ответил.
Игорь бы трешку получил в этом матче минимум
Брулин
Брулин
сегодня в 22:24
Надо называть вещи своими именами. Косипор он, вот и всё. Конкуренцию у более менее вратаря ему с такой игрой не выиграть. В псж он далеко не герой, оценки низкие за игру получает. И много известных личностей прямо говорят, что он слабый вратарь. Хочется поддержать спортсмена, но только не зажравшегося, который после голимого косяка ходит как понтарез. Со стыда бы сгорать надо.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:23
Как в известном фильме. гранаты не той системы. Мячи оказывается другие. А то, что удар был с 30 метров не сказал. Уровень Моти примерно соответствует этому голу. А оправдывается он зря. Мы то все видим и понимаем.
NbKA555
NbKA555
сегодня в 22:23
Ну понятно
