Сафонов объяснил пропущенный гол в игре с Никарагуа

Вратарь сборной России прокомментировал товарищеский матч с командой Никарагуа.

Россияне 27 марта в Краснодаре обыграли представителей Центральной Америки со счётом 3:1. Сафонов вышел в стартовом составе в роли капитана и пропустил мяч на 16‑й минуте после дальнего удара. На 66-й голкипера заменил Антон Митрюшкин, а капитанская повязка была передана полузащитнику Александру Головину.

Атмосфера потрясающая! Очень много времени здесь провёл. Классно. Не сказать, что было много информации о сопернике, не знали, чего ожидать. Благодарность соперникам: они сражались, навязали хорошую игру. Где‑то было жестковато, но получился классный напряжённый матч, все получили удовольствие.

Пропущенный гол: неприятный очень удар, не натренируешь, как против такого действовать. У сборной очень специфичные мячи, они отличаются от мячей для европейских чемпионатов, очень тяжело предсказать траекторию. Удар у соперника получился, я не смог ему противостоять.

О приёме

Меня здесь встречала после игры семья. Приятно, что в такой ответственный и важный момент они рядом.