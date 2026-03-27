Карпин о поединке с Никарагуа: «Не могу сказать, что доволен»

сегодня, 22:45
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия3 : 1Логотип футбольный клуб НикарагуаНикарагуаМатч завершен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал товарищеский матч с Никарагуа (3:1).

Игра состоялась в Краснодаре. С 47‑й минуты гости играли в меньшинстве после того, как красную карточку получил защитник Кристиан Рейес.

Не могу сказать, что доволен. Во втором тайме удаление сыграло свою роль. Но первая половина не очень понравилась.

У меня такое чувство, что неожиданностью стала агрессивная в хорошем смысле слова игра соперника. Не ожидали, что не будет времени подумать, обрабатывать мяч. А против сборной Мали игра будет ещё интенсивнее.

Да, наверное, быстрый гол сыграл злую шутку. Подумали, что будет легко. Можно говорить, что угодно, но это всё отмазки.

Об игре Ярослава Гладышева

Ожидали большего. Пытался обострять, но и потерь было много. Решили в перерыве заменить его и дать больше Кириллу Глебову сыграть.

31 марта сборная России в Санкт-Петербурге проведёт игру с Мали.

particular
сегодня в 23:17
Рассудительный... Не более...
shur
сегодня в 23:02
...порассуждал бы так после игры с Испанией, Францией ,Германией...
25процентный клоун
сегодня в 22:55
Гладышев? он просто ноль
sv_1969
сегодня в 22:49
Не сказать что мы довольны (((
Гость
