Тренер сборной Никарагуа: «Россия обладает экстраординарным уровнем»

Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас подвёл итоги товарищеского матча со сборной России.

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась победой российской команды со счётом 3:1.

Прежде всего хотел бы поблагодарить Российский футбольный союз за возможность проведения этой встречи, за такой тёплый приём. Игра пошла нам на пользу. Благодаря таким матчам мы получаем ценный опыт. Эта игра дала нам позитивный опыт – мы продолжаем прогрессировать и улучшаться. Встречи с такими большими соперниками важны для нас. Мы провели хороший матч и находимся на правильном пути. Благодарим за превосходный приём.

О песне «Калинка» и впечатлениях от игры сборной

Песня очень понравилась. Что касается матча, то встречи с такими соперниками, как сборная России, позволяют осознать уровень, на котором мы находимся. Это помогает развитию нашего футбола и позволяет прогрессировать.

О том, что у всей команды после матча был недовольный вид

Мы всегда работаем, чтобы добиваться побед. Мы не ожидали провести матч таким образом, каким он получился. В нашей игре было много индивидуальных ошибок. Первый тайм получился равным, а во втором тайме удаление подкосило нашу команду. При этом в целом, считаю, что мы добились хорошего результата. Но осталось ощущение, что могли сыграть лучше.

Была ли нефутбольная программа в Краснодаре

Действительно, мы провели встречи с нашими российскими друзьями. В основном это было на уровне руководства, чтобы развивать и укреплять наши футбольные связи. Надеемся, что у нас получится в будущем снова встретиться и сыграть со сборной России.

Сравнение сборной России с командами их континента

Мы играли со сборными США , Аргентины, и могу сказать, что Россия обладает экстраординарным уровнем и может состязаться с этими командами. Наш футбол ещё находится в процессе развития, и мы пока только движемся к такому уровню. Так что этот матч пошёл нам на пользу.

Что думает о Краснодаре

Краснодар – восхитительный город. Очень дружелюбный, красивый. То, как нас встретили, было очень здорово. Благодарим сборную России за предоставленную возможность сыграть против них. Это историческое событие для нашего футбола.

Готовы ли вы провести ответную игру в Никарагуа

Если сборная России будет заинтересована в таком матче, это было бы особенное событие для нас. Надеюсь, что всё получится, и это пойдёт на пользу футболу Никарагуа. Для нас нет ничего лучше, чем встречаться и конкурировать с такими соперниками.

Про большие ожидания в Никарагуа по поводу матча, а также о том, что бы хотел сказать своим болельщикам

Ожидания были обусловлены уровнем соперника. Для тренерского штаба такие матчи выходят тяжёлыми, когда сталкиваешься с оппонентом, которого можно назвать одним из лучших. Это требует большой ответственности. Думаю, что мы хорошо провели этот матч. Мы представляем страну, футбол в которой только развивается и растёт. И мы будем продолжать работать над тем, чтобы наш уровень продолжал повышаться.

Различие сборной середины-конца нулевых с нынешней (Оливас уже работал с национальной командой в 2008-2009-м)

Если сравнивать 2009-й год и 2026-й, то и в индивидуальном, и в командном плане можно отметить прогресс игроков. Футбол в стране вырос, и мы хотим продолжать идти по этому пути и прогрессировать. Возможно, сейчас у нас нет столько игроков, которые играют за рубежом. Хотелось бы, чтобы они уезжали в другие страны, и чтобы это шло на пользу футболу Никарагуа.

Счастлив ли. что случился гол, несмотря на поражение (ранее один из футболистов перед игрой заявил, что они будут счастливы, если забьют такому вратарю как Матвей Сафонов)

Я был бы ещё счастливее, если бы у нас получилось достичь положительного результата. Но на протяжении матча у нас были индивидуальные ошибки. Всегда работаешь, чтобы добиваться победы. Именно на это мы рассчитывали перед матчем. Мы забили гол сборной России, такому хорошему вратарю, и результат мог бы быть другим. К сожалению, ошибки нам помешали, особенно учитывая уровень сборной России.

Была ли возможность пообщаться с Валерием Карпиным

Мы видели его игру в Испании. Он был превосходным футболистом. Как о человеке могу сказать о нём то же самое. У нас был короткий диалог. Я поблагодарил его за возможность сыграть со сборной России. Он также выразил готовность помочь нашей команде, чтобы мы чувствовали себя комфортно.