Головин о сборной Никарагуа: «Команда точно не слабая»

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин не считает команду Никарагуа слабой, а также отметил физическую форму соперника.
27 марта россияне в Краснодаре обыграли представителей зоны КОНКАКАФ со счётом 3:1 в товарищеском матче. Головин стал автором третьего забитого мяча хозяев поля.
Игра будет учтена в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), в котором Россия занимает 36-е место, а Никарагуа — 130-е.
Получилось так, что команда точно не слабая, физически даже чуть выше средней. Наверное, где-то чуть не ожидали такого сопротивления, поэтому тяжёлый первый тайм получился. В принципе, второй получше, но опять же — красная карточка у соперника. Пенальти я не видел, но красная точно была.