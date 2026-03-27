Головин о сборной Никарагуа: «Команда точно не слабая»

вчера, 23:48
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия3 : 1Логотип футбольный клуб НикарагуаНикарагуаМатч завершен

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин не считает команду Никарагуа слабой, а также отметил физическую форму соперника.

27 марта россияне в Краснодаре обыграли представителей зоны КОНКАКАФ со счётом 3:1 в товарищеском матче. Головин стал автором третьего забитого мяча хозяев поля.

Игра будет учтена в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), в котором Россия занимает 36-е место, а Никарагуа — 130-е.

Получилось так, что команда точно не слабая, физически даже чуть выше средней. Наверное, где-то чуть не ожидали такого сопротивления, поэтому тяжёлый первый тайм получился. В принципе, второй получше, но опять же — красная карточка у соперника. Пенальти я не видел, но красная точно была.

Брулин
сегодня в 00:10
Мостовой о 3:1 с Никарагуа: «Сборная России должна выглядеть сильнее против такого соперника, очень слабый 1-й там. Арбитру нужно сказать спасибо за пенальти»
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:53, ред.
Ну это классика оправдывать бездарную игру силой соперника, слышали не раз уже. Говорить о себе и о своей игре надо, но когда сказать правду страшно приходится про соперника. Журналисты которые такие вопросы задают пугают больше всего, они уже чтобы интервьюируемого не утруждать и не спугнуть сами себя за нос водят
