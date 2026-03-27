Головин о сборной Никарагуа: «Команда точно не слабая»

вчера, 23:48

Полузащитник сборной России и «Монако» не считает команду Никарагуа слабой, а также отметил физическую форму соперника.

27 марта россияне в Краснодаре обыграли представителей зоны КОНКАКАФ со счётом 3:1 в товарищеском матче. Головин стал автором третьего забитого мяча хозяев поля.

Игра будет учтена в рейтинге Международной федерации футбола ( ФИФА ), в котором Россия занимает 36-е место, а Никарагуа — 130-е.