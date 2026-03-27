В субботу станет известен состав сборной России на матч с Мали

Главный тренер сборной России рассказал, когда станет известен состав игроков на товарищеский матч с Мали.

27 марта российская команда обыграла в Краснодаре Никарагуа со счётом 3:1. 31-го числа в Санкт-Петербурге состоится встреча с африканской сборной.

После завтрашней тренировки будет понятно, есть ли повреждения, ушибы, кто не нужен нам будет в Питере.

По Антону Митрюшкину рано делать какие-то выводы, работы у него мало было. Георгий Мелкадзе и Максим Петров лично мне очень понравились, но делать далёкие выводы рановато.