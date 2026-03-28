Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2026

Карпин считает, что в отборах будет хватать сборных уровня Никарагуа

сегодня, 00:13
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия3 : 1Логотип футбольный клуб НикарагуаНикарагуаМатч завершен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об уровне соперников национальной команды по товарищеским матчам.

27 марта россияне в Краснодаре обыграли команду Никарагуа со счётом 3:1. 31-го числа в Санкт-Петербурге предстоит игра с Мали.

К Российскому футбольному союзу у меня вопросов нет в принципе. За то, что находятся даже такие соперники, как Никарагуа, можно только поблагодарить РФС. Когда у нас был отбор, сколько соперников высокого уровня было у нас в группе? Только Хорватия, остальные соперники такого же уровня, как Словения, Кипр.

Когда нас допустят, команд уровня Сан-Марино и Никарагуа будет предостаточно. Не всегда играют сборные Франции, Германии.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
lazzioll
сегодня в 01:20, ред.
ну тут дипломатия, не мог же он сказать - "что мы этот сраный колхоз не обыграем, трешку им отгрузим"(с) стоп. или мог?...)) да неее, культурный же человек
Real Oviedo
сегодня в 00:32, ред.
Словению Карпин зря приравнял к Никарагуа и Кипру. Все таки это сборная уровнем выше. С квалифицированными игроками из топ клубов в составе. Чего стоят хотя бы Облак и Шешко. Для наглядности. Словения 57 место в рейтинге. Кипр 128 место. Никарагуа 131 место.
d9m727znjatp
сегодня в 00:18
Очень самонадеянно как-то.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 