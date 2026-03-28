Карпин считает, что в отборах будет хватать сборных уровня Никарагуа

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об уровне соперников национальной команды по товарищеским матчам.
27 марта россияне в Краснодаре обыграли команду Никарагуа со счётом 3:1. 31-го числа в Санкт-Петербурге предстоит игра с Мали.
К Российскому футбольному союзу у меня вопросов нет в принципе. За то, что находятся даже такие соперники, как Никарагуа, можно только поблагодарить РФС. Когда у нас был отбор, сколько соперников высокого уровня было у нас в группе? Только Хорватия, остальные соперники такого же уровня, как Словения, Кипр.
Когда нас допустят, команд уровня Сан-Марино и Никарагуа будет предостаточно. Не всегда играют сборные Франции, Германии.