Аргентина одолела Мавританию в матче, заменившем Финалиссиму

сегодня, 08:16
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 1Логотип футбольный клуб МавританияМавританияМатч завершен

Сборная Аргентины обыграла команду Мавритании в товарищеском матче (2:1).

На 17-й минуте аргентинцы вышли вперёд — счёт открыл Энцо Фернандес. На 32-й Николас Пас удвоил преимущество хозяев. Жордан Лефор на 90+4-й отгырал один из мячей.

Источник: soccer.ru Фото: Сайт tsn.ca
Варвар7
сегодня в 09:28, ред.
Берите выше - " В Пути Континентов "...)))
sihafazatron
сегодня в 09:17
Теперь Мавритания сыграет с Сербией в пути регионов
sv_1969
сегодня в 09:15
Надо же Мавритания аж 115 в рейтинге)))
25процентный клоун
сегодня в 09:04
Еле ноги унесли арги. Ох и повезло им с отменой товарниссимы
particular
сегодня в 09:04
Середнячковый футбольный эрзац...
Варвар7
сегодня в 08:39
МАВРитания сделала своё дело - Мавритания может уходить...)
Bad Listener
сегодня в 08:38, ред.
Судя по всему старичок Месси картины точно не испортит, а возможно даже и усилит это недоразумение. Испанцы должны быть расстроены, они бы камня на камне от соперника бы не оставили в этой Финалиссиме. По ходу это и есть реальная причина отмены - чтобы мировой футбол раньше ЧМ не позорился и интригу сохранить можно было. Чисто бизнес от ФИФА.
4h9bk55gdbfm
сегодня в 08:35
Соперники разные по классу, но Мавритания хлопнула дверью на прощание.
