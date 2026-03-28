Аргентина одолела Мавританию в матче, заменившем Финалиссиму

Сборная Аргентины обыграла команду Мавритании в товарищеском матче (2:1).
На 17-й минуте аргентинцы вышли вперёд — счёт открыл Энцо Фернандес. На 32-й Николас Пас удвоил преимущество хозяев. Жордан Лефор на 90+4-й отгырал один из мячей.
|Аргентина2 : 1Мавритания
|Матч завершен
