Болельщики Англии освистали Уайта в его первом матче после возвращения

сегодня, 08:27
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 1Логотип футбольный клуб УругвайУругвайМатч завершен

Защитник «Арсенала» Бен Уайт провел первый матч за национальную сборную после длительного перерыва. Сообщается, что футболист, ранее отказывавшийся выступать за команду из-за конфликта с ассистентом бывшего главного тренера Гарета Саутгейта Стивом Холландом, принял решение вернуться после переговоров с новым наставником Томасом Тухелем.

Появление игрока на поле на 69-й минуте товарищеского матча против Уругвая было встречено свистом болельщиков на стадионе «Уэмбли». Несмотря на негативную реакцию трибун, на 81-й минуте Уайт открыл счет. Однако в добавленное время защитник нарушил правила в собственной штрафной площади, что привело к назначению пенальти.

Все комментарии
sihafazatron
сегодня в 09:17
Из-за расистской фамилии наверно))
kc22v5vtw5w7
сегодня в 08:49
Было за что освистать.
shur
сегодня в 08:45
...Не захотел и не играл,
Но Томас всё таки позвал!
А с ним в игре проблемов воз!
Забил сначала,а потом привёз!!!
(....сам себе режиссёр!...)
Варвар7
сегодня в 08:37
Бен - герой матча во всех смыслах...)
