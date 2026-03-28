Болельщики Англии освистали Уайта в его первом матче после возвращения

сегодня, 08:27

Защитник «Арсенала» провел первый матч за национальную сборную после длительного перерыва. Сообщается, что футболист, ранее отказывавшийся выступать за команду из-за конфликта с ассистентом бывшего главного тренера , принял решение вернуться после переговоров с новым наставником .

Появление игрока на поле на 69-й минуте товарищеского матча против Уругвая было встречено свистом болельщиков на стадионе «Уэмбли». Несмотря на негативную реакцию трибун, на 81-й минуте Уайт открыл счет. Однако в добавленное время защитник нарушил правила в собственной штрафной площади, что привело к назначению пенальти.