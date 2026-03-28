Объединения болельщиков «Тоттенхэма» выступили против назначения Де Дзерби

сегодня, 08:51

По информации источника, три ключевых объединения болельщиков «Тоттенхэма» направили обращение к руководству клуба с призывом исключить Роберто Де Дзерби из списка кандидатов на пост главного тренера.

Официальные заявления были опубликованы в пятницу ассоциациями Proud Lilywhites, Women of the Lane и Spurs Reach. Данные организации представляют интересы инклюзивных сообществ, женщин-болельщиц, а также представителей различных этнических групп в составе фан-движения клуба.

Основной причиной протеста стала публичная поддержка, которую итальянский специалист оказывал нападающему Мэйсону Гринвуду во время их совместной работы в «Марселе»

la-respect0
сегодня в 11:24, ред.
Тоттенхэм такой Тоттенхэм))).Человек поддерживал Гринвуда , так как он работал вместе с ним , или он должен был своего бойца покрывать бранью и осуждать ?))Что за бред, да и Мэйсон набрал приличную форму.Де Зерби немногое потеряет , так как все равно поступят достойные предложения))), а петухи пусть в Шип уже пойдут , они как в выражении - на словах он Лев Толстой, а не деле х..й простой ))
Buzz Lightyear
сегодня в 10:20
Насколько далеко?
Ilya Seedyakin
сегодня в 09:43
Де Дзерби - крутой мужик! Если психов своих угомонит - далеко пойдет
lobsterdam
сегодня в 09:25
Мэйсон был в МЮ самым перспективным игроком, но попал под разбирательство из-за якобы избиения своей девушки. Клуб и Тен Хаг в ту пору не встали на его защиту и он покинул МЮ. Вот дамочки из женских Шпор и возбудились, что Де Дзерби его поддерживал! Сломали карьеру парню!
STVA 1
сегодня в 09:17
Ну в Шипе де Дзерби пойдет)))
Bad Listener
сегодня в 09:09
Да этот парень не рыба не мясо, ничем не впечатлил ещё в Марселе.
Гость
