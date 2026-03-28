Объединения болельщиков «Тоттенхэма» выступили против назначения Де Дзерби

По информации источника, три ключевых объединения болельщиков «Тоттенхэма» направили обращение к руководству клуба с призывом исключить Роберто Де Дзерби из списка кандидатов на пост главного тренера.
Официальные заявления были опубликованы в пятницу ассоциациями Proud Lilywhites, Women of the Lane и Spurs Reach. Данные организации представляют интересы инклюзивных сообществ, женщин-болельщиц, а также представителей различных этнических групп в составе фан-движения клуба.
Основной причиной протеста стала публичная поддержка, которую итальянский специалист оказывал нападающему Мэйсону Гринвуду во время их совместной работы в «Марселе»