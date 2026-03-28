Товарищеские матчи. Сборные 2026

Тюкавин: «В матче с Никарагуа была лёгкая недооценка соперника»

сегодня, 10:52
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия3 : 1Логотип футбольный клуб НикарагуаНикарагуаМатч завершен

Нападающий национальной сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин оценил товарищеский матч со сборной Никарагуа (3:1).

Классные ощущения от матча, рад забить гол, победили. Полный стадион, атмосфера очень классная, всегда приятно играть при полном стадионе. Видно, что болельщики ждут, верят, болеют. Можно сказать, что матч был непростым, пропустили такой невынужденный гол, но это футбол, без ошибок никуда, главное, что победили. Возможно, была легкая недооценка, я думаю, что по игре это было видно. Но нужно отдать должное Никарагуа, молодцы, даже вдесятером они играли хорошо, не выбивали мяч особо.

Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 11:34, ред.
Как диагноз поставил, не "мы недооценили" а "была легкая недооценка", со смещением, вратаря из центра ворот. По версии Тюкавина никто не виноват, такое случается. Учитесь как снимать с себя ответственность. А если будет поражение так это тоже никто не виноват, просто случается, тут к месту великие цитаты - ваши ожидания ваши проблемы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:24
Этой сборной друзей Карпина с учетомее уровня, нельзя недооценивать даже команду сборную трамвайного лепо
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:20
Наверное там нелёгкая недооценка присутствовала
drug01
drug01
сегодня в 11:07
Главное честно сказал
