Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» проявляют интерес к Тчуамени

сегодня, 11:15

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени попал в сферу интересов двух английских клубов — «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

Сообщается, что представители АПЛ готовы предложить французскому легионеру годовой оклад в размере 12 млн евро.

В «Реале» рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с футболистом и планируют инициировать процесс продления действующего контракта.

Позиция самого Тчуамени совпадает с вектором клуба: полузащитник намерен продолжить карьеру в составе «сливочных» и не планирует смену клубной прописки в ближайшей перспективе.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Ilya Seedyakin
сегодня в 13:49
Многофункциональный он, на этом плюсы, пожалуй, заканчиваются
sv_1969
сегодня в 11:19
Думаю он в Реале останется
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 