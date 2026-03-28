«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» проявляют интерес к Тчуамени

сегодня, 11:15

Полузащитник «Реала» попал в сферу интересов двух английских клубов — «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

Сообщается, что представители АПЛ готовы предложить французскому легионеру годовой оклад в размере 12 млн евро.

В «Реале» рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с футболистом и планируют инициировать процесс продления действующего контракта.

Позиция самого Тчуамени совпадает с вектором клуба: полузащитник намерен продолжить карьеру в составе «сливочных» и не планирует смену клубной прописки в ближайшей перспективе.