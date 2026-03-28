Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Италия. Серия А 2025/2026

Лукаку может быть исключён из состава «Наполи» за нарушение дисциплины

сегодня, 11:38

Нападающий Ромелу Лукаку может быть отстранен от тренировок с основным составом «Наполи».

Поводом для конфликта послужило решение игрока покинуть расположение сборной Бельгии ради индивидуальных тренировок на родине без согласования с клубом.

Руководство неаполитанцев выразило недовольство тем, что форвард пропустит товарищеские матчи против США и Мексики ради занятий с личным тренером.

Клуб установил крайний срок возвращения футболиста — 31 марта. В случае невыполнения требований к Лукаку будут применены дисциплинарные меры, включая исключение из заявки и денежный штраф.

Подписывайся в ВК
Сортировать
Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 13:26
Это точно может быть,,,)))
Groboyd
сегодня в 12:58
Хойлунд застолбил место в основе Наполи. Де Лаурентису надо думать как от бельгийца избавляться.
ufzym4qmrgje
сегодня в 12:48
Довыпендривается он.... может плохо все закончится для него.
sqj2ztkybedg
сегодня в 12:40
Лукаку опять показал свое Я.
Фил Кио
сегодня в 12:38
Плевать он хотел на европейскую сборную бельгии, он африканец. А неаполитанцы пусть радуются: отдохнёт, потренируется с индивидуальным тренером и без травм вернётся в клуб.
sv_1969
сегодня в 12:16
Руководство Наполи рискует быть обвиненным в расизме)))
Nenash
сегодня в 12:10
Странно.. В нынешних "травматичным" реалиях клубы должны быть довольны, что игрок не участвует в товарняках сборных.. 🤔
Брулин
сегодня в 12:10
Очень странный паренёк этот Лукаку.
particular
сегодня в 12:08
Ромка распоясался :))
v2vq8534fwqv
сегодня в 12:03
И всё это ради индивидуальных тренировок на Родине ? В Республике Конго, чтоль? Это с кем ? С жирафами, львами и обезьянами, по всей видимости.
Comentarios
сегодня в 11:47
Эх Рома Рома
Варвар7
сегодня в 11:40
"Забурел" Рома - ни кто ему не указ...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 