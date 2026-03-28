Лукаку может быть исключён из состава «Наполи» за нарушение дисциплины

Нападающий Ромелу Лукаку может быть отстранен от тренировок с основным составом «Наполи».
Поводом для конфликта послужило решение игрока покинуть расположение сборной Бельгии ради индивидуальных тренировок на родине без согласования с клубом.
Руководство неаполитанцев выразило недовольство тем, что форвард пропустит товарищеские матчи против США и Мексики ради занятий с личным тренером.
Клуб установил крайний срок возвращения футболиста — 31 марта. В случае невыполнения требований к Лукаку будут применены дисциплинарные меры, включая исключение из заявки и денежный штраф.