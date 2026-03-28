УЕФА оштрафовал «Црвену Звезду» за баннер с изображением святого Симеона

УЕФА наложил на «Црвену Звезду» дисциплинарные санкции в размере 95,5 тысяч евро. Наиболее крупная часть штрафа — 40 тысяч евро — была выписана за трансляцию сообщений, не соответствующих статусу спортивного мероприятия, а также за дискредитацию футбола и союза.

Поводом стал баннер с изображением святого Симеона, основателя сербского государства XII века, и надписью: «Пусть наша вера приведёт вас к победе».

Помимо этого, сербский клуб понес финансовые потери за иные нарушения регламента. В частности, 17 тысяч евро назначено за использование пиротехники, 10,5 тысяч евро — за бросание предметов на поле и 28 тысяч евро — за блокировку эвакуационных проходов на трибунах.