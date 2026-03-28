Гендиректор «Динамо» Мх: «Проведению матча с „Балтикой" ничего не угрожает»

сегодня, 12:45
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)-:-Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика05.04.2026 в 16:30 Не начался

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб не планирует переносить домашний матч 23-го тура РПЛ против «Балтики», несмотря на неблагоприятный прогноз погоды и ожидаемые сильные осадки.

Что касается общей обстановки по Махачкале и Каспийску, я ехал от базы — больших проблем не заметил. Есть ограничения, связанные с большим выпадением осадков, но не более. Наверное, есть вещи в каких-то местах, которые я не вижу глазами, но как очевидец критических ситуаций не видел. Проведению матча с «Балтикой» ничего не угрожает — игра только 5 числа. По прогнозу дождь через два дня заканчивается, так что всё будет хорошо.

Все комментарии
blitz
blitz
сегодня в 13:37
Главное что Талалаев не будет угрожать проведению матча!
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 13:01
И это прекрасно.
ux6thhmwxue2
ux6thhmwxue2
сегодня в 12:47
Ну и хорошо что матч не переносят.... будем посмотреть его.
