Гендиректор «Динамо» Мх: «Проведению матча с „Балтикой" ничего не угрожает»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» заявил, что клуб не планирует переносить домашний матч 23-го тура РПЛ против «Балтики», несмотря на неблагоприятный прогноз погоды и ожидаемые сильные осадки.

Что касается общей обстановки по Махачкале и Каспийску, я ехал от базы — больших проблем не заметил. Есть ограничения, связанные с большим выпадением осадков, но не более. Наверное, есть вещи в каких-то местах, которые я не вижу глазами, но как очевидец критических ситуаций не видел. Проведению матча с «Балтикой» ничего не угрожает — игра только 5 числа. По прогнозу дождь через два дня заканчивается, так что всё будет хорошо.