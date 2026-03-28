«Барселона» попросила ограничить участие Ямаля в матче сборной Испании

Руководство «Барселоны» обратилось в тренерский штаб сборной Испании с просьбой не задействовать нападающего в товарищеском матче против Египта (31 марта) дольше одного тайма либо полностью освободить игрока от участия в игре.

Подобные меры предосторожности вызваны кадровыми потерями каталонского клуба. Ранее стало известно, что вингер «сине-гранатовых» Рафинья получил травму подколенного сухожилия в расположении сборной Бразилии.

Медицинский штаб «Барселоны» подтвердил повреждение бедра, на восстановление от которого 29-летнему бразильцу потребуется около пяти недель.