«Барселона» попросила ограничить участие Ямаля в матче сборной Испании

сегодня, 13:06
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб ЕгипетЕгипет31.03.2026 в 19:00 Не начался

Руководство «Барселоны» обратилось в тренерский штаб сборной Испании с просьбой не задействовать нападающего Ламина Ямаля в товарищеском матче против Египта (31 марта) дольше одного тайма либо полностью освободить игрока от участия в игре.

Подобные меры предосторожности вызваны кадровыми потерями каталонского клуба. Ранее стало известно, что вингер «сине-гранатовых» Рафинья получил травму подколенного сухожилия в расположении сборной Бразилии.

Медицинский штаб «Барселоны» подтвердил повреждение бедра, на восстановление от которого 29-летнему бразильцу потребуется около пяти недель.

36twxrvgnpvu
сегодня в 14:02, ред.
Это тот самый случай, когда борются с ветряными мельницами.
Каталонский вновь избранный презик-дурачок вышел из состава СЛ, а теперь жалуется на свою тяжёлую долю.
Перес вам дуракам предлагал сделать Суперлигу с нормальным регламентом, игровым режимом и прочее. Вы отказались. Теперь вот хавайте и заткнитесь, идиоты.
Lobo77
сегодня в 13:46
Просили бы сразу не вызывать вообще.
sv_1969
сегодня в 13:22
Если Ямаль сломается то кадровая обстановка в Барсе будет аховой в атаке!
lazzioll
сегодня в 13:19
эта в*йна будет вечной (с).
пишите игрокам при заключении контрактов - не вызываться в сборную, отказываться. а не то они поедут, но там выходить не будут. зачем тогда ехать
