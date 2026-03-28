Де Брюйне прокомментировал возможное отстранение Лукаку от состава «Наполи»

сегодня, 13:53

Полузащитник «Наполи» и капитан сборной Бельгии Кевин Де Брюйне прокомментировал конфликтную ситуацию вокруг своего одноклубника Ромелу Лукаку.

Вокруг «Наполи» всегда много шума. Такие ситуации раздуваются до невероятных масштабов. Я не знаю всех подробностей того, что произошло между двумя сторонами. Но сезон для Ромелу выдался непростым. У него было несколько проблем, включая последнюю травму. Это плохо для всех, даже для Бельгии, потому что он нам нужен.

CCCP1922
сегодня в 15:03
Не знаешь подробностей?
Зачем комментируешь?
Гость
