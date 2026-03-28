Хавбек сборной Никарагуа: «Мы точно не были хуже сборной России»

Полузащитник сборной Никарагуа Хакоб Монтес поделился мыслями о поражении в товарищеском матче от сборной России (1:3).

Я считаю, что мы могли обыграть сборную России — на поле мы показали, что способны на это. Но удаление сломало эту игру. К тому же пенальти, назначенный в наши ворота, повлиял на нас. Мы уважаем и признаем уровень сборной России, но мы точно не были хуже, когда играли в равных составах.