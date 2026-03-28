Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2026

Хавбек сборной Никарагуа: «Мы точно не были хуже сборной России»

сегодня, 13:58
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия3 : 1Логотип футбольный клуб НикарагуаНикарагуаМатч завершен

Полузащитник сборной Никарагуа Хакоб Монтес поделился мыслями о поражении в товарищеском матче от сборной России (1:3).

Я считаю, что мы могли обыграть сборную России — на поле мы показали, что способны на это. Но удаление сломало эту игру. К тому же пенальти, назначенный в наши ворота, повлиял на нас. Мы уважаем и признаем уровень сборной России, но мы точно не были хуже, когда играли в равных составах.

Подписывайся в ВК
Сортировать
Все комментарии
6hauqxxzth42
сегодня в 16:00
Обычно так говорят в спартаке, когда проиграют.
artem saribekyan 1
сегодня в 15:09
Соглашусь с сеньором: хуже они не были по игре, а вот по судье были явно ,,хуже".
Когда в товарищеской игре удаляют у соперника футболиста за нарушение типа ,,так себе" ,то начнёшь думать что угодно.
Да и сборной нашей такой судья формалист ,,свинью" подсунул: поди и пойми все о своей же игре...
Ой как много ещё у нас услужливых" дураков!
hnqjzjy89x5t
сегодня в 15:06
Как не крути а правильно все сказал.... при определенных обстоятельствах они и выиграть смогли бы.
rdx89hdfp78y
сегодня в 14:17
Противно, когда судьи свистят в пользу сильного, да еще и на стадионе сильного. Пусть это и твоя команда. Уходит радость от победы.
tc58f9xe9vf8
сегодня в 14:09
Увы, он прав...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 