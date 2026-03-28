Колосков: «Проблемы нашей сборной в том, что на поле нет команды»

сегодня, 14:14
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия3 : 1Логотип футбольный клуб НикарагуаНикарагуаМатч завершен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил выступление сборной России в товарищеской встрече против Никарагуа (3:1).

Мы сыграли в свою силу. Почему‑то все считают, что сборная России сегодня должна забивать по восемь мячей, ничего подобного нет. Всё остальное — тягомотина, игра без контроля мяча, всё спонтанно. Каждую новую игру выходит новый состав. Эта команда никогда не играла в таком составе, как она может что‑то показать? Команда сыграла так, как умеет. По‑другому она играть не умеет, к сожалению.

ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:04
Давно уже понятно что гражданин ЕС и Эстонии собрал команду друзей Карпина из 80 человек и вызывает из них по 35 новых каждый раз. Друзей обижать нельзя.
x7trkc34erya
сегодня в 15:58
Откуда же ей взяться, если нет тренера.
Alex_67
сегодня в 15:16, ред.
Почему никто Карпину не делает замечаний? Ведь очевидно, человек, случайно ставший главным тренером сборной России по футболу, не знает, что с ней делать. Когда-то он был приличным футболистом, однако руководитель из него не вышел. Почему РФС не прекращает неудавшийся эксперимент? Это кадровая ошибка...
sv_1969
сегодня в 14:57
Его мнение было бы ценно когда он рулил!
lotsman
сегодня в 14:47
Я с ним согласен. Собрались мужики мячик погонять.)
Bad Listener
сегодня в 14:46
Да ладно, заметил наконец, Валера уже который год никак с составом не определится, а он ток заметил, все об этом уже устали писать в комментариях, уже даже махнули рукой, а тут вот господин Колосков нарисовался со своим открытием, нобелевку ему, срочно
a-league
сегодня в 14:36
Ещё один теоретик вылез со своим авторитетным мнением
hzf6ve2w4kh7
сегодня в 14:29
Мэтр прав, команды нет, основа расплылась,а матчи- тренировки уже утомляют
Romeo 777
сегодня в 14:27
Так не только нет клманды, но и самих футболистов 😁
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:20
При самом Колоскове было не намного лучше...
