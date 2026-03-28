Губерниев раскритиковал слова Карпина о неуступчивости сборной Никарагуа

Телекомментатор и ведущий выразил недоумение по поводу слов после победы сборной России над Никарагуа (3:1) в товарищеском матче.

Мне очень странно было слышать от Валерия Георгиевича, что они не ожидали от Никарагуа такой неуступчивой борьбы. Мы, футбольные обозреватели и эксперты, которые давно следим за никарагуанским футболом, этой борьбы ждали. Из текущего состава, если бы была более важная игра, в основе вышли бы только Тюкавин и Сафонов, а остальные бы не попали в состав. Потом уже вышли Глебов, Головин, и все встало на свои места. Сафонов, конечно, опять «привез». Но он бы выглядел совсем по‑другому, если бы были матчи калибра тех встреч, которые проводит « ПСЖ ».