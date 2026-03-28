Губерниев раскритиковал слова Карпина о неуступчивости сборной Никарагуа

сегодня, 15:20
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия3 : 1Логотип футбольный клуб НикарагуаНикарагуаМатч завершен

Телекомментатор и ведущий Дмитрий Губерниев выразил недоумение по поводу слов Валерия Карпина после победы сборной России над Никарагуа (3:1) в товарищеском матче.

Мне очень странно было слышать от Валерия Георгиевича, что они не ожидали от Никарагуа такой неуступчивой борьбы. Мы, футбольные обозреватели и эксперты, которые давно следим за никарагуанским футболом, этой борьбы ждали. Из текущего состава, если бы была более важная игра, в основе вышли бы только Тюкавин и Сафонов, а остальные бы не попали в состав. Потом уже вышли Глебов, Головин, и все встало на свои места. Сафонов, конечно, опять «привез». Но он бы выглядел совсем по‑другому, если бы были матчи калибра тех встреч, которые проводит «ПСЖ».

sihafazatron
сегодня в 16:05
Какие эксперты, такой и футбол...
Пусть еще Бузова выскажется
Scorp689
сегодня в 15:51
Знаток во всех вопросах Губер активизировался...
CCCP1922
сегодня в 15:45
Сборная любой страны должна представлять собой ее элиту хоть в каком виде спорта. Что мы видим в сборной России? Уже в течении пяти лет в главную команду страны приглашаются все новые и новые люди. Сыграв одну игру и выдав бодрые интервью, большинство их более не появляются на информационном горизонте. Карпин превратил нашу сборную в проходной двор. Сейчас команды попросту нет. Кто за это будет отвечать?
Vahidlapsha
сегодня в 15:30
с Карпиным у сборной России нет перспектив, и лучше б он не вызывал Сафонова и Головина на эти бессмысленные товарки, потому что случайная травма и это усугубит их перспективы уже в клубном футболе, пусть сборная гоняет эти товарки игроками из ФНЛ, куда безопаснее, чем даже игроками РПЛ.
sv_1969
сегодня в 15:25
До чего же он убогий! Он следил за никарагуанским футболом(((
Гость
