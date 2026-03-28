«Барселона» не готова идти на финансовые риски ради подписания Альвареса

сегодня, 15:33

«Барселона» отказалась от активных попыток подписать форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса. Клуб не намерен нарушать финансовую стратегию и правила ФФП ради этого трансфера.

В руководстве каталонцев скептически оценивают вероятность сделки. Ситуацию осложняет намерение мадридцев удержать нападающего, предложив ему обновленный контракт с зарплатой около 10 млн евро в год.

На данный момент «Барселона» готова полностью выйти из переговоров, если условия сделки не будут соответствовать внутренним экономическим ограничениям.

sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:45
Думаю Зенит с удовольствием выручит Барсу продав Роналдо(Дельфина) )))))))
Гость
