«Барселона» не готова идти на финансовые риски ради подписания Альвареса

«Барселона» отказалась от активных попыток подписать форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса. Клуб не намерен нарушать финансовую стратегию и правила ФФП ради этого трансфера.
В руководстве каталонцев скептически оценивают вероятность сделки. Ситуацию осложняет намерение мадридцев удержать нападающего, предложив ему обновленный контракт с зарплатой около 10 млн евро в год.
На данный момент «Барселона» готова полностью выйти из переговоров, если условия сделки не будут соответствовать внутренним экономическим ограничениям.