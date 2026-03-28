Фомин получил травму в игре с Никарагуа и не примет участие в матче с Мали

Полузащитник сборной России и московского «Динамо» Даниил Фомин не сможет помочь национальной команде в товарищеской встрече с Мали.
Хавбек получил повреждение в прошлой игре против Никарагуа (3:1), в которой он отыграл 67 минут.
Несмотря на пропуск игры сборной, травма футболиста не носит серьезного характера. Ожидается, что Фомин успеет восстановиться к возобновлению РПЛ и сможет принять участие в матче «Динамо» против «Оренбурга» 4 апреля.
Это ещё один ответ тем кто критиковал наших пацанов.
Никарагуа может и никакая, но получить по ногам от неё можно так, что забудешь про регулярку надолго
