Фомин получил травму в игре с Никарагуа и не примет участие в матче с Мали

сегодня, 16:37

Полузащитник сборной России и московского «Динамо» Даниил Фомин не сможет помочь национальной команде в товарищеской встрече с Мали.

Хавбек получил повреждение в прошлой игре против Никарагуа (3:1), в которой он отыграл 67 минут.

Несмотря на пропуск игры сборной, травма футболиста не носит серьезного характера. Ожидается, что Фомин успеет восстановиться к возобновлению РПЛ и сможет принять участие в матче «Динамо» против «Оренбурга» 4 апреля.

Все новости
Круговой о пропуске игры с Никарагуа: «Долечиваю небольшой ушиб»
Вчера, 20:45
Мусаев сообщил о небольшом повреждении Сперцяна
Вчера, 19:47
Семак рассказал о травме Дивеева
26 марта
Стало известно, когда Самошников вернётся к тренировкам в общей группе
25 марта
Дивеев не примет участия в сборах национальной команды
24 марта
ОфициальноБатраков пропустит мартовские матчи сборной из-за небольшого повреждения
24 марта
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:43
Здоровья пацану.
Это ещё один ответ тем кто критиковал наших пацанов.
Никарагуа может и никакая, но получить по ногам от неё можно так, что забудешь про регулярку надолго
Гость
