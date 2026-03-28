Джеррард оценил перспективы Джаррода Боуэна в качестве преемника Салаха

сегодня, 16:44

Бывший капитан и полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал слухи о возможном переходе вингера «Вест Хэма» Джаррода Боуэна в стан «мерсисайдцев».

По мнению эксперта, 29-летний англичанин вряд ли сможет стать полноценной заменой 33-летнему Мохамеду Салаху, чей уход из клуба ожидается грядущим летом.

Мне очень нравится Боуэн, и я считаю его игроком высокого уровня, но я не уверен, что он на уровне Салаха, чтобы заменить его.

В текущем сезоне Боуэн провел 34 матча во всех турнирах, записав на свой счет 10 забитых мячей и 7 результативных передач.

Эмилиано Мартинес недоволен игрой сборной Аргентины против Мавритании
Сегодня, 14:40
Хавбек сборной Никарагуа: «Мы точно не были хуже сборной России»
Сегодня, 13:58
Де Брюйне прокомментировал возможное отстранение Лукаку от состава «Наполи»
Сегодня, 13:53
Маркос Льоренте: «Я хочу провести всю карьеру в „Атлетико“»
26 марта
Агент Вагнера Лава заявил о готовности бразильца работать в структуре ЦСКА
26 марта
Тренер Никарагуа: «В России один из самых высоких уровней футбола в мире»
25 марта
tkabmdvm3v83
сегодня в 17:15
Будет просто жалкая пародия.
