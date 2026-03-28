Джеррард оценил перспективы Джаррода Боуэна в качестве преемника Салаха

сегодня, 16:44

Бывший капитан и полузащитник «Ливерпуля» прокомментировал слухи о возможном переходе вингера «Вест Хэма» в стан «мерсисайдцев».

По мнению эксперта, 29-летний англичанин вряд ли сможет стать полноценной заменой 33-летнему , чей уход из клуба ожидается грядущим летом.

Мне очень нравится Боуэн, и я считаю его игроком высокого уровня, но я не уверен, что он на уровне Салаха, чтобы заменить его.

В текущем сезоне Боуэн провел 34 матча во всех турнирах, записав на свой счет 10 забитых мячей и 7 результативных передач.