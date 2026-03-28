Луис Энрике близок к продлению контракта с ПСЖ

сегодня, 17:16

ПСЖ намерен продлить контракт с главным тренером клуба Луисом Энрике.

Уже несколько месяцев стороны ведут переговоры о новой сделке. В ближайшее время сделка должна быть заключена. Как наставник, так и клуб хотят продолжить сотрудничество.

ПСЖ  Энрике Луис
Перевод с x.com Фото: Сайт УЕФА
25процентный клоун
сегодня в 17:51
Да уж, Энрике сердце и душа этой команды, трогать нельзя нив коем случае
пират Елизаветы
сегодня в 17:26
Париж стал родным городом Луиса Энрике)))
Все получается у клуба, зачем менять тренера?
STVA 1
сегодня в 17:25
Все хотят... Значит заключат
Гость
