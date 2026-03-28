ЦСКА поблагодарил Вагнера Лава за большой вклад в успехи клуба

Пресс-служба ЦСКА сделала обращение к бывшему нападающему команды Вагнеру Лаву, поблагодарив его за вклад в успехи клуба.
Сегодня, 28 марта, 41-летний бразилец проведёт свой заключительный матч в профессиональной карьере. В рамках Кубка Нордесте «Ретро Футбол», за который он выступает, сыграет с «Сеарой». Игра пройдёт в 23:00 по московскому времени.
В составе нашей команды Вагнер выиграл 15 трофеев, став вторым бомбардиром в истории клуба: на его счету 124 гола в 259 матчах.
Вагнер, спасибо за огромный вклад в великие победы нашего клуба и удачи в жизни!
Играл, творил и решал... Никого подобного в ЦСКА больше не было...
