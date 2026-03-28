Россия. Премьер-Лига 2025/2026

ЦСКА поблагодарил Вагнера Лава за большой вклад в успехи клуба

сегодня, 17:53

Пресс-служба ЦСКА сделала обращение к бывшему нападающему команды Вагнеру Лаву, поблагодарив его за вклад в успехи клуба.

Сегодня, 28 марта, 41-летний бразилец проведёт свой заключительный матч в профессиональной карьере. В рамках Кубка Нордесте «Ретро Футбол», за который он выступает, сыграет с «Сеарой». Игра пройдёт в 23:00 по московскому времени.

Сегодня Вагнер Лав завершает профессиональную карьеру.

Легенда ПФК ЦСКА принял решение уйти из футбола в 41 год.

В составе нашей команды Вагнер выиграл 15 трофеев, став вторым бомбардиром в истории клуба: на его счету 124 гола в 259 матчах.

Вагнер, спасибо за огромный вклад в великие победы нашего клуба и удачи в жизни!

ЦСКА  Ретро Футбол  Вагнер Лав
Источник: Телеграм-канал ПФК ЦСКА Фото: Соцсети Вагнера Лава
s3wdg7m6tsy2
сегодня в 18:10
Заслуженно Вагнеру выразили благодарность... много матчей сделал победными для ЦСКА....
particular
сегодня в 18:04, ред.
Славная была эпоха, солидный был состав и Вагнер там играл важную роль...
Играл, творил и решал... Никого подобного в ЦСКА больше не было...
Гость
