ЦСКА поблагодарил Вагнера Лава за большой вклад в успехи клуба

сегодня, 17:53

Пресс-служба ЦСКА сделала обращение к бывшему нападающему команды , поблагодарив его за вклад в успехи клуба.

Сегодня, 28 марта, 41-летний бразилец проведёт свой заключительный матч в профессиональной карьере. В рамках Кубка Нордесте «Ретро Футбол», за который он выступает, сыграет с «Сеарой». Игра пройдёт в 23:00 по московскому времени.