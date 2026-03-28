Игрок сборной Италии объяснил празднование победы боснийцев в отборе ЧМ

сегодня, 19:28

Защитник сборной Италии и «Интера» Федерико Димарко на пресс-конференции прокомментировал своё празднование победы команды Боснии и Герцеговины в серии пенальти над Уэльсом в 1/2 финала раунда плей-офф отбора на ЧМ-2026.

После поединка итальянцев с Северной Ирландией (2:0) Димарко и ещё несколько футболистов национальной команды попали в кадр, когда праздновали успех балканской сборной.

Я здесь, потому что после матча с Северной Ирландией я стал участником одного инцидента. Я уважаю каждый клуб и любую национальную сборную, моя радость была инстинктивной реакцией. Мы просто смотрели пенальти вместе с моими товарищами по команде, в Боснии есть и Джеко, с которым я играл два года, и я даже написал ему, что рад видеть его в финале, и он мне ответил. Я не проявил неуважения ни к Боснии, ни к боснийцам. Меня назвали высокомерным, но с какого права, учитывая, что мы не участвуем в чемпионате мира с 2014 года? Как я могу быть высокомерным? Сказав это, я считаю, что было неуважительно, что меня сняли на камеру в ситуации, где были также друзья, родственники и дети.

Варвар7
сегодня в 19:46
"В Боснии есть и Джеко," - Вот пусть он и празднует...)))
P.S , Обсолютно не чего не понял из объяснений Димарко - видно он до сих пор в мыслях празднует...)
