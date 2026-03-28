Рейс раскаивается в своём поведении в игре с «Краснодаром»

сегодня, 19:52
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар4 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил, что защитник ЦСКА Матеус Рейс раскаялся за агрессивное поведение в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром» (0:4).

Игрок получил красную карточку в концовке первого тайма за удар плечом в грудь защитника Валентина Пальцева. 27 марта КДК отстранил Рейса на два поединка турнира.

Рейс не смог принять участие в заседании, поскольку находится за пределами Российской Федерации. От футболиста мы получили письменное объяснение: он раскаивается в том, что совершил такой поступок в виде агрессивного поведения.

В следующем матче Кубка России ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов». Встреча пройдёт в Самаре 7 апреля.

