Рейс раскаивается в своём поведении в игре с «Краснодаром»

сегодня, 19:52

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета ( КДК ) РФС сообщил, что защитник ЦСКА раскаялся за агрессивное поведение в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром» (0:4).

Игрок получил красную карточку в концовке первого тайма за удар плечом в грудь защитника Валентина Пальцева. 27 марта КДК отстранил Рейса на два поединка турнира.

Рейс не смог принять участие в заседании, поскольку находится за пределами Российской Федерации. От футболиста мы получили письменное объяснение: он раскаивается в том, что совершил такой поступок в виде агрессивного поведения.