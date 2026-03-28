Клопп о Салахе: «Этот конкретный тип игрока незаменим»

1774720491

сегодня, 20:54

Бывший главный тренер «Ливерпуля» высказался об уходе нападающего команды после окончания сезона.

Салах — невероятный профессионал. Он установил совершенно новые стандарты для профессионального футболиста: насколько усердно можно работать, сколько сил вкладывать в восстановление и всё остальное. Теперь он уходит, но я не удивлюсь, если он будет играть ещё шесть-семь лет. Мне грустно, но он, без сомнения, величайший игрок всех времён, и я очень горжусь тем, что был частью его карьеры.

Клопп и Салах вместе выиграли Английскую Премьер-Лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии, два Кубка лиги, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Он знает, что это был идеальный клуб для него, и он был идеальным игроком для нас. У нас с Мо были большие мечты, но мы не смели мечтать настолько масштабно. Я не уверен, что мы можем оценить это в полной мере — это скоро произойдёт. Я желаю ему всего наилучшего, потому что он этого заслуживает. Цифры, которые он показал, и стандарты, которые он установил, некоторые из них, если не все, останутся непревзойдёнными в современной Премьер-лиге, безусловно, потому что это невероятно — добиться такого в одном клубе. Мы переписывались на днях. У нас были разногласия, но они всегда были по уважительным причинам. Всё всегда было в порядке, особенно сейчас, оглядываясь назад, — даже больше, чем в порядке. И мы оба очень рады быть частью этого невероятного путешествия.

На вопрос о том, подходящее ли сейчас время для расставания «Ливерпуля» и Салаха, учитывая, что у вингера ещё оставался год по контракту, немецкий специалист ответил:

Не мне принимать это решение, но я думаю, что договорённость была правильной. Я действительно считаю, что все эти отношения были справедливой сделкой. Исключительный игрок, исключительные показатели, и, конечно же, он заработал деньги. Теперь он может уйти куда захочет, а клубу придётся искать — и он найдёт — других игроков, и это совершенно нормально. После стольких лет не должно быть никаких обид и, насколько мне известно, их нет.

Следующий сезон станет первым с 2016 года, который «Ливерпуль» начнёт без Салаха в составе.