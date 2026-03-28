Клопп о Салахе: «Этот конкретный тип игрока незаменим»

сегодня, 20:54

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об уходе нападающего команды Мохамеда Салаха после окончания сезона.

Салах — невероятный профессионал. Он установил совершенно новые стандарты для профессионального футболиста: насколько усердно можно работать, сколько сил вкладывать в восстановление и всё остальное.

Теперь он уходит, но я не удивлюсь, если он будет играть ещё шесть-семь лет. Мне грустно, но он, без сомнения, величайший игрок всех времён, и я очень горжусь тем, что был частью его карьеры.

Клопп и Салах вместе выиграли Английскую Премьер-Лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии, два Кубка лиги, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Он знает, что это был идеальный клуб для него, и он был идеальным игроком для нас.

У нас с Мо были большие мечты, но мы не смели мечтать настолько масштабно. Я не уверен, что мы можем оценить это в полной мере — это скоро произойдёт. Я желаю ему всего наилучшего, потому что он этого заслуживает.

Цифры, которые он показал, и стандарты, которые он установил, некоторые из них, если не все, останутся непревзойдёнными в современной Премьер-лиге, безусловно, потому что это невероятно — добиться такого в одном клубе.

Мы переписывались на днях. У нас были разногласия, но они всегда были по уважительным причинам. Всё всегда было в порядке, особенно сейчас, оглядываясь назад, — даже больше, чем в порядке. И мы оба очень рады быть частью этого невероятного путешествия.

На вопрос о том, подходящее ли сейчас время для расставания «Ливерпуля» и Салаха, учитывая, что у вингера ещё оставался год по контракту, немецкий специалист ответил:

Не мне принимать это решение, но я думаю, что договорённость была правильной. Я действительно считаю, что все эти отношения были справедливой сделкой. Исключительный игрок, исключительные показатели, и, конечно же, он заработал деньги.

Теперь он может уйти куда захочет, а клубу придётся искать — и он найдёт — других игроков, и это совершенно нормально. После стольких лет не должно быть никаких обид и, насколько мне известно, их нет.

Следующий сезон станет первым с 2016 года, который «Ливерпуль» начнёт без Салаха в составе.

Да, этот конкретный тип игрока незаменим. Так всегда бывает. Образуется пустота, которую кто-то заполнит. Показатели для вингера просто невероятны. Для нападающего они практически непревзойдённы. Так оно и есть. Так что, если это невозможно, зачем пытаться?

Моя задача не в том, чтобы давать кому-либо советы. Я просто привлекаю игроков и играю в тот футбол, который может принести успех. Это, в общем-то, всё.

Ilya Seedyakin
сегодня в 21:32
Перевод реально убожеский, но Юрген умеет донести, до слёз
shur
сегодня в 21:17, ред.
...у нас как судят, на любителя! На самом деле, конечно игрок глубоко
индивидуальный, со своим мышлением на поле! Забивать всегда сложнее,чем обороняться! Всегда надо быть в форме и на высоте!
Взлёты и падения, но в целом Салах-это явление!
