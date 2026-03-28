Бекхэм посоветовал «Манчестер Юнайтед» подписать Тонали

сегодня, 21:04

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм посоветовал «красным дьяволам» подписать полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали.

Если бы я был руководителем «Манчестер Юнайтед», я бы сделал всё, чтобы заполучить Тонали, потому что он доказал свою состоятельность в Премьер-Лиге и итальянской лиге, а это значит, что он качественный игрок, способный адаптироваться к любой команде. Если они не примут меры быстро, его может переманить другой клуб.

A.S.A
A.S.A
сегодня в 22:20
Дэвид дело говорит. Сандро игрок высокого уровня и уже сейчас несколько крупных клубов среди которых Ювентус, МС, Арсенал, Ливерпуль рассматривают его в качестве усиления своих составов! Я уже писал тут, что Сандро мог бы вписаться в состав Реала, как альтернатива Витиньи. Как по мне, Сандро доказал свой уровень в двух сильных лигах, а португалец показывает хорошие результаты в самом сильном клубе не самого сильного чемпионата!!!
Karkaz
Karkaz
сегодня в 21:52, ред.
Надо подписывать его
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:42
Не надо Тонали в МЮ)))
shur
shur
сегодня в 21:24
...нам ещё итальянцев неуравновешенных не достаёт...!!!
Сандро ?! А может Он грузин?!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:12
Бывший плохого не посоветует...
