Бекхэм посоветовал «Манчестер Юнайтед» подписать Тонали

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» посоветовал «красным дьяволам» подписать полузащитника «Ньюкасла» .

Если бы я был руководителем «Манчестер Юнайтед», я бы сделал всё, чтобы заполучить Тонали, потому что он доказал свою состоятельность в Премьер-Лиге и итальянской лиге, а это значит, что он качественный игрок, способный адаптироваться к любой команде. Если они не примут меры быстро, его может переманить другой клуб.