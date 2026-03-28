Де Хеа объяснил, почему связался с Кински после матча с «Атлетико»

Вратарь и капитан «Фиорентины» рассказал, почему в начале месяца связался с голкипером «Тоттенхэма» .

Де Хеа отправил Кински сообщение в социальных сетях после того, как его заменили в первом тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (2:5).

Что самое сложное? Всё. Вратарь отличается от других — от формы до тренировок. Ты один, даже если являешься частью команды. Это требует невероятной силы воли. Если ты совершаешь ошибку, все это замечают.

Только вратарь может по-настоящему понять трудности этой роли.