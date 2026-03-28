Де Хеа объяснил, почему связался с Кински после матча с «Атлетико»

сегодня, 21:14
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)5 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Вратарь и капитан «Фиорентины» Давид де Хеа рассказал, почему в начале месяца связался с голкипером «Тоттенхэма» Антонином Кински.

Де Хеа отправил Кински сообщение в социальных сетях после того, как его заменили в первом тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (2:5).

Что самое сложное? Всё. Вратарь отличается от других — от формы до тренировок. Ты один, даже если являешься частью команды. Это требует невероятной силы воли. Если ты совершаешь ошибку, все это замечают.

Только вратарь может по-настоящему понять трудности этой роли.

Все новости
Бекхэм посоветовал «Манчестер Юнайтед» подписать Тонали
Сегодня, 21:04
Клопп о Салахе: «Этот конкретный тип игрока незаменим»
Сегодня, 20:54
Джеррард оценил перспективы Джаррода Боуэна в качестве преемника Салаха
Сегодня, 16:44
Эмилиано Мартинес недоволен игрой сборной Аргентины против Мавритании
Сегодня, 14:40
Хавбек сборной Никарагуа: «Мы точно не были хуже сборной России»
Сегодня, 13:58
Де Брюйне прокомментировал возможное отстранение Лукаку от состава «Наполи»
Сегодня, 13:53
k4ubwmpkfnt7
сегодня в 21:43
Слабое утешение. Ульрайх и Кариус не дадут соврать.
sv_1969
сегодня в 21:41
Молодец что поддержал коллегу! Другим не понять!
shur
сегодня в 21:27
..если бы ты Давид сам до конца это чувствовал, не чудил бы особенного в последние игры за МЮ, советчик!!!!!
25процентный клоун
сегодня в 21:25
Давид, да брось превозносить. У нас на работе также по отношению к любому. Ты очень важный и уважаемый пока не накосячил, а если рецидив, то в чёрную книгу
