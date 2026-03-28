Угарте получил две жёлтые карточки в матче с Англией, но не был удалён

сегодня, 21:59
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 1Логотип футбольный клуб УругвайУругвайМатч завершен

Необычная ситуация возникла в товарищеском матче сборных Англии и Уругвая (1:1).

Полузащитник южноамериканской команды Мануэль Угарте получил жёлтую карточку на 71-й минуте за фол на Коуле Палмере. Сразу после того, как Бен Уайт забил первый гол англичан, Угарте получил вторую жёлтую карточку за пререкания с арбитром.

Однако красная карточка не была показана. Затем хавбека заменили на 87-й минуте.

В эфире ITV ведущий Марк Пугач позже подтвердил, что первая жёлтая карточка была отменена и на самом деле была показана Хосе Марии Хименесу за споры с судьёй.

Защитник сборной Англии Харри Магуайр также сказал:

Нам сказали, что Угарте показали две жёлтые карточки, а вторая была отменена, что для нас новость. Теперь нам сказали, что первая из этих жёлтых карточек для Угарте на самом деле была для [Хосе Марии] Хименеса. Так что вместо двух жёлтых карточек Угарте не получил ни одной.

Перевод с espn.co.uk Фото: Getty
