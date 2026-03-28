Де Хеа: «Ситуация была отчаянной, и Ваноли вернул нас к жизни»

вчера, 22:59

Вратарь и капитан «Фиорентины» Давид Де Хеа рассказал, что изменилось в команде с приходом главного тренера Паоло Ваноли.

Экс-рулевой московского «Спартака» возглавил клуб прошлой осенью.

Пришли новые игроки, которые придали нам энергии, но нельзя не отметить огромную работу тренера. Мы были в отчаянном положении, ситуация была отчаянной, и Ваноли вернул нас к жизни. И Паратичи (Фабио Паратичи — спортивный директор клуба) очень внимателен: он любит общаться с нами и следить за нашими тренировками. Он делает отличную работу. Я также благодарю Феррари (Алессандро Феррари — генеральный директор), клуб и Горетти (Роберто Горетти — бывший спортивный директор, ныне — технический директор), которые оказывали нам поддержку.

О решении нового тренера в декабре назначить голкипера капитаном вместо Луки Раньери

Ваноли поговорил с Лукой и со мной, он сказал, что, поскольку я старший по возрасту, от меня многого ожидают. Я был готов, ведь уже был капитаном в «Манчестер Юнайтед». У меня отличные отношения с Раньери, он очень важен для команды. Он — один из капитанов.

Bad Listener
вчера в 23:39
Ну вот, вероятно Ваноли больше подходит роль кризис менеджера, борьба за выживание и подобная работа, а за высокие места бороться это уже другая профессия
Гость
