Де Хеа: «Ситуация была отчаянной, и Ваноли вернул нас к жизни»

Вратарь и капитан «Фиорентины» рассказал, что изменилось в команде с приходом главного тренера .

Экс-рулевой московского «Спартака» возглавил клуб прошлой осенью.

Пришли новые игроки, которые придали нам энергии, но нельзя не отметить огромную работу тренера. Мы были в отчаянном положении, ситуация была отчаянной, и Ваноли вернул нас к жизни. И Паратичи (Фабио Паратичи — спортивный директор клуба) очень внимателен: он любит общаться с нами и следить за нашими тренировками. Он делает отличную работу. Я также благодарю Феррари (Алессандро Феррари — генеральный директор), клуб и Горетти (Роберто Горетти — бывший спортивный директор, ныне — технический директор), которые оказывали нам поддержку.

О решении нового тренера в декабре назначить голкипера капитаном вместо Луки Раньери

Ваноли поговорил с Лукой и со мной, он сказал, что, поскольку я старший по возрасту, от меня многого ожидают. Я был готов, ведь уже был капитаном в «Манчестер Юнайтед». У меня отличные отношения с Раньери, он очень важен для команды. Он — один из капитанов.