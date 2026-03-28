За сборную Марокко дебютировал игрок с сенегальскими корнями

вчера, 23:38

Сборная Марокко сыграла вничью с Эквадором в товарищеском матче (1:1). Игра прошла в Мадриде.

За африканскую команду первый матч провёл защитник «Фулхэма» , сменивший гражданство. Футболист родился во Франции и играл за сборную страны до 21 года, но в четверг его заявление о смене гражданства на марокканское было одобрено Международной федерацией футбола ( ФИФА ), и он сразу же был включён в стартовый состав на ближайший поединок.

Диоп, чей отец сенегалец, а мать из Марокко, ранее отклонял предложения от обеих стран о выступлении за них, сохраняя надежду на то, что сможет представлять Францию. 29-летний футболист несколько раз заявлял о своём желании играть за сборную Франции, но, не получив вызова от главного тренера Дидье Дешама, воспользовался возможностью выступить на чемпионате мира за Марокко.

Сам игрок сказал следующее:

Я был очень рад играть в команде с большим количеством хороших игроков, и думаю, что сделал правильный выбор.

Диоп провёл переговоры с новым главным тренером сборной Марокко Мохамедом Уахби и президентом Марокканской федерации футбола Фаузи Лекджаа:

Они изложили мне своё видение, и меня с распростёртыми объятиями приняла жизнерадостная группа игроков с прекрасной атмосферой в лагере.

Североафриканцы уже не раз проявляли активность в привлечении игроков, имеющих связи со страной, которые, по их мнению, могут усилить национальную сборную, но это первая их победа в борьбе за лояльность игрока с другой африканской страной.

Сенегал также активно использует свою диаспору во Франции, и в составе из 28 человек, выигравших Кубок африканских наций в Марокко в январе, было 12 игроков, родившихся во Франции.

На этой неделе Сенегал официально оспорил решение Африканской конфедерации футбола (CAF) о лишении их титула, обратившись в Спортивный арбитражный суд ( CAS ). Ранее сенегальцам присудили техническое поражение в финальной игре с марокканцами из-за того, что футболисты покинули поле в знак протеста против потенциально решающего пенальти, назначенного в пользу Марокко.

27 марта сборная Сенегала провела пресс-конференцию перед товарищеским матчем с Перу с баннером с надписью «Чемпионы Африки». На следующий день, уже на стадионе «Стад де Франс» перед началом игры, сенегальцы продемонстрировали выигранный трофей Кубка Африки.