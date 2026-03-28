Де Брюйне не планирует завершать карьеру в сборной Бельгии после ЧМ-2026

вчера, 23:53

Полузащитник «Наполи» и капитан сборной Бельгии Кевин Де Брюйне заявил, что не собирается завершать карьеру в национальной команде после ЧМ-2026.

Сейчас бельгийцы находятся на тренировочном лагере в США.

Я вхожу в лучший ритм, уже сыграл больше, чем думал. Я тренируюсь с командой уже четыре недели и чувствую себя хорошо.

Не думаю, что сыграю два полных 90-минутных матча в этом турне, но это и не нужно. Я не планирую покидать национальную сборную после чемпионата мира: пока чувствую себя хорошо, буду продолжать.

lazzioll
сегодня в 00:08
38 будет к следующему ЧМ. позиция позволяет просто креативить на поле, можно и в 40. заодно смена поколений завершится
Гость
