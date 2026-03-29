Нино заявил, что Анчелотти следит за «Зенитом»

сегодня, 00:19

Защитник «Зенита» Нино поделился мнением о шансах сыграть на чемпионате мира 2026 года в составе сборной Бразилии.

Безусловно, мечта любого игрока — защищать цвета своей сборной. Мне выпадал такой шанс. Не очень много раз, но этот опыт был. Он только подкрепляет и разжигает ещё больше желания вернуться и повторить эти эмоции и чувства. У меня не было контактов с Анчелотти. Но знаю, что он следит за нашим клубом. Прекрасно понимаю, моя задача — лучшим образом выступать за «Зенит». Отдавать максимум себя. Продолжу делать всё зависящее от себя здесь. Продолжу мечтать.

