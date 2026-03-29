«Барселона» предложит Левандовскому контракт с сокращением зарплаты на 50%

«Барселона» готовит новое соглашение для Роберта Левандовского, предусматривающее продление сотрудничества на один сезон.
По информации источника, ключевым условием клуба станет двукратное сокращение фиксированной части оклада (до 50%), которую планируют компенсировать бонусной системой за результативность.
Решение игрока ожидается к началу мая после консультаций с главным тренером Хансом-Дитером Фликом. Несмотря на наличие финансово более привлекательных предложений, польский форвард отдает предпочтение спортивной составляющей проекта.